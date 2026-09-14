En la actualidad, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. En ese contexto, con el objetivo de fortalecer el acceso a información confiable y segura, la ONP brindó a sus asegurados una serie de recomendaciones para evitar estafas y reconocer información fraudulenta que pueda perjudicarlos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS POR SUPUESTOS MENSAJES DE LA ONP A SUS PENSIONISTAS?

En el marco de la campaña “Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación”, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron en Cusco una charla dirigida a pensionistas para brindarles recomendaciones que les permitan identificar información falsa y prevenir posibles estafas relacionadas con bonos, beneficios y trámites. Así, ambos organismos presentaron, según la información compartida por El Popular, un listado de situaciones de riesgo y las sugerencias que deben seguir los afiliados ante estos casos:

Mensaje sobre un supuesto bono: verificar la información en los canales oficiales de la ONP.

verificar la información en los canales oficiales de la ONP. Solicitud de datos personales: no compartir información sin confirmar primero quién la solicita y con qué finalidad.

no compartir información sin confirmar primero quién la solicita y con qué finalidad. Cobro por un supuesto trámite: consultar previamente con la ONP antes de realizar cualquier pago.

consultar previamente con la ONP antes de realizar cualquier pago. Mensaje sospechoso: no abrir enlaces ni proporcionar datos personales o información confidencial.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ EN LA ONP?

La Oficina de Normalización Previsional indicó que los afiliados facultativos que mantienen sus aportes pueden acceder a una pensión por invalidez si un accidente o una enfermedad les impide desempeñar una actividad laboral de forma temporal o para toda la vida. Sin embargo, la ONP informó que, entre los requisitos indispensables al momento de haber ocurrido el accidente, figura haber realizado como mínimo 12 meses de aportes durante los últimos tres años, así como presentar un certificado médico emitido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada. Esto permitirá que el asegurado obtenga un ingreso mensual a través del Banco de la Nación y cobertura de salud durante el proceso de rehabilitación o de manera permanente. Es importante recordar que, en caso de fallecimiento, la familia, ya sea pareja, hijos o padres, accederán a una pensión de supervivencia, según corresponda, conforme comparte el diario El Peruano.