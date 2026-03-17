En medio del inicio del Año Escolar 2026, el sector educativo recibió una buena noticia: la entrega de un bono extraordinario para los docentes y auxiliares de educación a nivel nacional. Se trata de un subsidio económico que se pagará por única vez a estos profesionales, gracias a que el Gobierno central autorizó la transferencia de más de S/ 25 millones en el presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2026. De esta manera, desde el Ministerio de Educación (Minedu) se distribuirá los recursos económicos hacia los ministerios de Defensa e Interior, así como a los gobiernos regionales, con el objetivo de asegurar de que el pago se efectúe conforme a las disposiciones vigentes. Frente a ello, se ha establecido los montos que serán asignados por regiones para los docentes que cumplan con los requisitos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
A través del Decreto Supremo n.º 037-2026-EF, el Gobierno Nacional admitió la transferencia de S/ 25.086.073 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 para entregar, por única vez, un bono extraordinario de S/ 67 a 374 419 docentes y auxiliares de educación de los colegios públicos del país. Es decir, específicamente el bono beneficiará a los profesionales nombrados o contratados en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva, así como al personal de institutos técnicos y de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. También alcanzará a los docentes de escuelas administradas por los ministerios de Defensa (S/ 73 566) e Interior (S/ 8 174).
Esta medida se da gracias a que forma parte del convenio colectivo a nivel descentralizado suscrito entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para el periodo 2025-2026, en aplicación de la Ley n.º 31188. Asimismo, según la normativa, establece que los titulares del pliego tendrán que aprobar, a través de una resolución, dividir los fondos dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto supremo. Por último, se precisa que los recursos transferidos no podrán ser utilizados, bajo responsabilidad, para fines distintos a los establecidos en la norma, según comparte Andina.
- Gobierno Regional de Cajamarca: S/ 1 995.595
- Gobierno Regional de Piura: S/ 1 855.431
- Gobierno Regional de La Libertad: S/ 1 724.312
- Gobierno Regional de Loreto: S/ 1 709.371
- Gobierno Regional de Puno: S/ 1 508.907
- Gobierno Regional de Cusco: S/ 1 472.995
- Gobierno Regional de Junín: S/ 1 431.388
- Gobierno Regional de Áncash: S/1 356.951
- Gobierno Regional de San Martín: S/ 1 183.019
- Gobierno Regional de Huánuco: S/ 1 057.729
- Gobierno Regional de Arequipa: S/ 1 009.958
- Gobierno Regional de Ayacucho: S/ 1 006.273
- Gobierno Regional de Lima: S/ 1 002.722
- Gobierno Regional de Lambayeque: S/ 897 063
- Gobierno Regional de Ucayali: S/792.141
- Gobierno Regional de Ica: S/755.492
- Gobierno Regional de Huancavelica: S/752.611
- Gobierno Regional de Amazonas: S/750.199
- Gobierno Regional de Apurímac: S/696.465
- Gobierno Regional del Callao: S/556.100
- Gobierno Regional de Pasco: S/441.865
- Gobierno Regional de Tacna: S/317.379
- Gobierno Regional de Tumbes: S/296.676
- Gobierno Regional de Moquegua: S/217.013
- Gobierno Regional de Madre de Dios: S/216.678