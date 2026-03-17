Por Redacción EC

En medio del inicio del Año Escolar 2026, el sector educativo recibió una buena noticia: la entrega de un bono extraordinario para los docentes y auxiliares de educación a nivel nacional. Se trata de un subsidio económico que se pagará por única vez a estos profesionales, gracias a que el Gobierno central autorizó la transferencia de más de S/ 25 millones en el presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2026. De esta manera, desde el Ministerio de Educación (Minedu) se distribuirá los recursos económicos hacia los ministerios de Defensa e Interior, así como a los gobiernos regionales, con el objetivo de asegurar de que el pago se efectúe conforme a las disposiciones vigentes. Frente a ello, se ha establecido los montos que serán asignados por regiones para los docentes que cumplan con los requisitos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.