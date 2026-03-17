En medio del inicio del Año Escolar 2026, el sector educativo recibió una buena noticia: la entrega de un bono extraordinario para los docentes y auxiliares de educación a nivel nacional. Se trata de un subsidio económico que se pagará por única vez a estos profesionales, gracias a que el Gobierno central autorizó la transferencia de más de S/ 25 millones en el presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2026. De esta manera, desde el Ministerio de Educación (Minedu) se distribuirá los recursos económicos hacia los ministerios de Defensa e Interior, así como a los gobiernos regionales, con el objetivo de asegurar de que el pago se efectúe conforme a las disposiciones vigentes. Frente a ello, se ha establecido los montos que serán asignados por regiones para los docentes que cumplan con los requisitos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN DEL BONO EXTRAORDINARIO LOS DOCENTES Y AUXILIARES EN EDUCACIÓN?

A través del Decreto Supremo n.º 037-2026-EF, el Gobierno Nacional admitió la transferencia de S/ 25.086.073 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 para entregar, por única vez, un bono extraordinario de S/ 67 a 374 419 docentes y auxiliares de educación de los colegios públicos del país. Es decir, específicamente el bono beneficiará a los profesionales nombrados o contratados en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva, así como al personal de institutos técnicos y de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. También alcanzará a los docentes de escuelas administradas por los ministerios de Defensa (S/ 73 566) e Interior (S/ 8 174).

Esta medida se da gracias a que forma parte del convenio colectivo a nivel descentralizado suscrito entre la comisión negociadora del Ministerio de Educación (Minedu) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para el periodo 2025-2026, en aplicación de la Ley n.º 31188. Asimismo, según la normativa, establece que los titulares del pliego tendrán que aprobar, a través de una resolución, dividir los fondos dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto supremo. Por último, se precisa que los recursos transferidos no podrán ser utilizados, bajo responsabilidad, para fines distintos a los establecidos en la norma, según comparte Andina.

¿CÓMO SERÁ DISTRIBUIDO EL BONO EN CADA REGIÓN DEL PERÚ?