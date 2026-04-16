El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido una alerta a nivel nacional para reportar que una cifra superior a los 500 mil ejemplares del Documento Nacional de Identidad (DNI) permanecen almacenados en sus sedes a la espera de sus titulares. Esta situación afecta a distintas regiones, donde miles de ciudadanos corren el riesgo de quedar limitados para efectuar trámites bancarios, procesos judiciales o participar en las próximas jornadas democráticas. Ante este escenario, la institución ha instado a la población a confirmar la situación de sus solicitudes para evitar aglomeraciones innecesarias y asegurar la posesión de su documento oficial. Descubre cómo validar el avance de tu trámite desde la comodidad de tu hogar y cuáles son los puntos de entrega habilitados actualmente.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA CONFIRMAR SI TU DOCUMENTO YA SE PUEDE RETIRAR?

Para corroborar si el documento está disponible, el usuario debe acceder a la plataforma digital del Reniec. Dentro del portal, se ofrecen dos modalidades de búsqueda: mediante el número de DNI o el código de la solicitud realizada. Una vez completado este paso, la pantalla mostrará el progreso de la gestión; únicamente cuando el indicador señale un 100% de avance, el ciudadano tendrá la certeza de que su documento ha sido impreso y se encuentra físicamente en la agencia asignada para su entrega, según explica el diario La República.

(Fuente: El Peruano)

¿DÓNDE Y EN QUÉ MOMENTOS SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS?

La institución tiene operativas más de 450 oficinas distribuidas en todo el territorio peruano para facilitar el despacho de los DNI. Por lo general, estos establecimientos abren sus puertas a partir de las 8:45 a. m. No obstante, se sugiere a los usuarios revisar previamente el listado completo de sedes y sus horarios particulares en el enlace oficial de la entidad.

¿QUÉ REGIONES REGISTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE DNI SIN RECOGER?

Aunque la disponibilidad de documentos es un tema de alcance nacional, las estadísticas del organismo registran una concentración masiva de pendientes en cuatro zonas específicas. Lima encabeza la lista con la mayor demanda, seguida de cerca por La Libertad, Piura y Arequipa. En estas provincias, el volumen de documentos de identidad en custodia es considerablemente más alto, lo que hace aún más necesario que los residentes verifiquen su estado antes de acudir a los centros de atención.

Foto: RENIEC.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.