Cada vez crece más la expectativa, pues se acercan las Elecciones Generales 2026. En una sola jornada se decidirá quiénes ocuparán diferentes cargos de poder, lo que implicará que el trabajo de los miembros de mesa se prolongue más allá del tiempo tradicional.

Atención miembros de mesa: esto recibirán aparte de los S/165 por cumplir con su labor en las Elecciones Generales

Frente a esta realidad, la ONPE anunció que otorgará dos refrigerios y un pago de S/165 a los ciudadanos que completen la jornada completa y participen en la preparación correspondiente.

Asimismo, Rafael Arias, representante de la ONPE, explicó en una conversación con RPP los requisitos y responsabilidades que tendrán los designados para participar en el proceso electoral.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).

Qué tener en cuenta si eres miembro de mesa

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.