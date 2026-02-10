Por Redacción EC

Cada vez crece más la expectativa, pues se acercan las Elecciones Generales 2026. En una sola jornada se decidirá quiénes ocuparán diferentes cargos de poder, lo que implicará que el trabajo de los miembros de mesa se prolongue más allá del tiempo tradicional.

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico y cuánto debo pagar? Sigue estos cinco pasos para realizar este trámite
Tramites

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico y cuánto debo pagar? Sigue estos cinco pasos para realizar este trámite

Atención miembros de mesa: esto recibirán aparte de los S/165 por cumplir con su labor en las Elecciones Generales
Tramites

Atención miembros de mesa: esto recibirán aparte de los S/165 por cumplir con su labor en las Elecciones Generales

Pensión ONP y sueldos de trabajadores del Estado en el Banco de la Nación: estas son las fechas para cobrar en febrero 2026
Tramites

Pensión ONP y sueldos de trabajadores del Estado en el Banco de la Nación: estas son las fechas para cobrar en febrero 2026

¡Adiós a las colas! Así puedes pagar tus servicios en segundos usando Yape
Tramites

¡Adiós a las colas! Así puedes pagar tus servicios en segundos usando Yape