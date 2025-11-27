Como parte de sus políticas para garantizar que la población esté plenamente identificada, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña gratuita para la entrega del DNI electrónico 3.0, en coordinación con diversas municipalidades del país. Esta iniciativa se llevará a cabo este fin de semana y estará dirigido exclusivamente a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Así, tras obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) las personas podrán acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE?

A pocos meses de que se lleve una jornada electoral en el país, diversas entidades del país llevan a cabo campañas gratuitas para otorgar el DNI electrónico (DNIe). Por ello, en esta oportunidad, la Municipalidad de Los Olivos, a través de sus redes sociales oficiales, anunció que este viernes 28 de noviembre otorgarán a los 40 primeros vecinos menores de 17 años y adultos mayores de 60 el documento de identidad, así como otros servicios, ya sea inscripción de DNIe, renovación, cambio de domicilio y actualización de foto. La jornada se realizará a partir de las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m, en el frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal.

Eso no es todo, pues, la Municipalidad de Pucusana informó que este sábado 29 de noviembre llevará a cabo una campaña para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0, dirigida principalmente a los residentes del distrito. Esta iniciativa iniciará desde las 9.30 a. m., en el complejo deportivo Benjamín Doig, y solo contará con cupos limitados. Entre los trámites que la población podrá realizar figuran la renovación, la rectificación de datos y la actualización de la fotografía. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Chilca informó también que este viernes 28 y sábado 29 de noviembre realizará su campaña para los menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad en el Jr. Sandia S/N (Biblioteca Municipal).

¿CÓMO RENOVAR EL DNI AZUL VIRTUALMENTE?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

