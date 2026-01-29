Las altas temperaturas llegaron a Lima en 2026, siendo característico que el gobierno peruano mediante autoridades especializadas, emitan reportes entorno a los golpes de calor durante la temporada de verano. A propósito del clima a nivel nacional, hoy el Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda advertencia sobre los bebés, y puntualmente la afectación que podría sufrir la piel infantil por exposición a los rayos solares.

ESTO REVELA ESSALUD SOBRE LOS BEBÉS Y LA PIEL INFANTIL DURANTE TEMPORADA DE VERANO

Iniciada la temporada más calurosa de todas, los peruanos conviven desde fines del 2025, con unas temperaturas que pueden traer consigo la generación de enfermedades o afecciones puntuales en tanto adultos mayores como bebés cuya "exposición al sol, la humedad y el sudor“, terminan provocando hasta sarpullido.

“La radiación solar no solo provoca enrojecimiento o quemaduras visibles, también disminuye las defensas naturales de la piel, facilitando la aparición de infecciones, verrugas o moluscos”, refiere EsSalud mediante la explicación brindada por parte de Reinaldo Pomar, quien labora para el Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y con respecto a niños menores, “recomienda evitar la exposición entre las 9 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde”.

Cabe resaltar, que asimismo, y como parte de las afecciones presentadas por las altas temperaturas en cuerpo humano, el especialista revela que los bebés podrían padecer dermatitis del pañal durante la temporada de verano, y ello originado debido a la humedad constante, y el prolongado contacto con la propia orina y heces.

LA FORMA CORRECTA DE PROTEGER NUESTROS OJOS ANTE LA INTENSA RADIACIÓN SOLAR

Las altas temperaturas sofocan y de cierta forma alteran nuestras vidas durante la temporada de verano como estación astronómica que podemos disfrutar, pero a la vez debe alertarnos ante la intensa radiación solar causante de graves lesiones oculares.

El Ministerio de Salud (Minsa) como entidad de Gobierno, hoy advierte que tanto los niños como los adultos mayores constituyen los grupos poblacionales altamente vulnerables ante el incremento de los rayos ultravioletas, razón por la cual recomienda el uso de lentes con protección UV 400, “tanto si son de sol o con medida”.

Según refiere la información brindada de manera oficial, su adquisición debe llevarse a cabo en ópticas formales que ofrezcan un “producto de calidad, con garantía y seguridad, en lugar del comercio ambulatorio”, instando el doctor Félix Torres Cotrina, director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), a usarlos durante todo el día, “con especial énfasis entre las 10 a.m. y 5 p.m.” si estás expuesto continuamente a la radiación solar por razones de trabajo o estudio.

Con respecto a las sugerencias compartidas, también el Minsa aconseja evitar recostarse en la playa mirando al cielo sin la debida protección, aunque si finalmente terminaras padeciendo alguna alteración o irritación ocular por la exposición al agua con mucho cloro de las piscinas o agua salada del mar también, lávate con abundante agua limpia y fresca (no helada) y luego acude a un médico oftalmólogo que determinará el tratamiento adecuado.

LAS RECOMENDACIONES QUE BRINDAN ESPECIALISTAS PARA PROTEGERNOS DE LA OLA DE CALOR

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Reduce la actividad física en los momentos más calurosos, tomando en cuenta que las horas de mayor radiación solar abarcan desde las 10 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Comprueba las proyecciones meteorológicas de los lugares que planeas visitar durante el verano, organizando así un cronograma de actividades que facilite el acceso a espacios con sombra y puntos de hidratación.

Fuente: DIRIS LIMA NORTE

¿CUÁNTO DURA UNA OLA DE CALOR Y POR QUÉ RAZÓN TERMINAN PRODUCIÉNDOSE? ESTO REVELA LA OMM

Hoy millones de peruanos tienen que lidiar con las altas temperaturas provocadas por un verano que sofoca, y trae consigo olas de calor cuyas características advierte el Senamhi, y asimismo la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Al respecto, ambas instituciones coinciden en afirmar que ello consiste en básicamente períodos donde anormalmente los grados se elevan y “pueden durar desde unos pocos días hasta meses”, originando así daños a nuestra salud e impacto económico negativo.

“Existen múltiples riesgos que interactúan con las olas de calor, como sequías, incendios, inundaciones repentinas y contaminación del aire”, refiere la OMM, resaltando su peligrosidad hacia las personas vulnerables como ancianos y enfermos, por ejemplo, pero también mujeres embarazadas, bebés, trabajadores al aire libre y hasta deportistas.

Cabe resaltar, que de acuerdo a información oficial, el año 2024 fue el “año más cálido jamás registrado al superar en cerca de 1,55 °C los niveles preindustriales”, mientras el Senamhi hace un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a fin de que puedan tomar medidas de fotoprotección y vigilancia constante mientras las altas temperaturas de verano continúan.