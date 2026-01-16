El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha la Matrícula Digital 2026 este lunes 19 de enero. Esta herramienta tecnológica permitirá a las familias solicitar vacantes en instituciones públicas focalizadas de manera totalmente remota, garantizando un proceso ordenado para el Buen Inicio del Año Escolar.

Con el lanzamiento de esta plataforma, el sector busca agilizar los trámites administrativos y erradicar las colas en los exteriores de los colegios. La iniciativa facilita el acceso equitativo a la educación, brindando una alternativa segura y transparente para que los menores aseguren su plaza escolar desde cualquier dispositivo con internet.

¿A TRAVÉS DE QUÉ ENLACE Y DESDE CUÁNDO SE PUEDE HACER EL REGISTRO?

A partir del lunes 19 de enero de 2026, los interesados podrán ingresar al portal oficial habilitado por el Minedu para formalizar sus peticiones. El sistema estará disponible exclusivamente bajo esta modalidad virtual, por lo que es indispensable realizar el trámite mediante el link autorizado siguiendo el cronograma ministerial establecido para evitar contratiempos en la inscripción, según informa el diario La República.

Foto: Freepik

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE LA MATRÍCULA DIGITAL Y QUÉ VENTAJAS OFRECE?

Esta herramienta es un sistema tecnológico diseñado para que los tutores legales puedan inscribir a los estudiantes en el sistema educativo público sin tener que presentarse físicamente en las escuelas. Se trata de un procedimiento seguro y ágil que busca democratizar el acceso escolar. Entre sus principales beneficios destacan:

La eliminación de desplazamientos innecesarios y aglomeraciones en las puertas de las instituciones.

Un manejo de la información mucho más transparente y fiscalizado.

Una interfaz intuitiva que permite el seguimiento en tiempo real del estado de la vacante solicitada.

¿A QUÉ GRUPOS DE ALUMNOS ESTÁ DIRIGIDA ESTA MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN?

El registro virtual no es obligatorio para toda la población escolar, sino que se enfoca en dos situaciones particulares:

Ingresantes nuevos: Niños y adolescentes que se incorporan por primera vez a la red de colegios públicos del país.

Niños y adolescentes que se incorporan por primera vez a la red de colegios públicos del país. Traslados externos: Estudiantes que ya pertenecen al sistema pero que requieren cambiar de plantel educativo dentro de la modalidad de educación básica regular.

Es importante aclarar que aquellos alumnos que planean permanecer en su actual colegio para el ciclo 2026 no deben utilizar este portal. Para ellos, el proceso consiste únicamente en la ratificación de su permanencia, la cual se gestiona directamente con cada institución siguiendo sus propios protocolos internos.

Foto: Minedu

¿QUÉ REGIONES Y JURISDICCIONES ESTÁN INCLUIDAS EN ESTA FASE?

La convocatoria está limitada a zonas específicas donde se ha focalizado la estrategia:

Lima Metropolitana: Las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Callao: UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación.

Lima Provincias: Jurisdicciones de Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca.

Arequipa: UGEL Norte, Sur y La Joya.

Tacna: UGEL Tacna.

Moquegua: UGEL Ilo y Mariscal Nieto.

¿CÓMO APOYARÁ EL MINEDU A LAS FAMILIAS DURANTE ESTE PROCESO?

Para asegurar que ningún padre tenga dificultades, el Ministerio ha previsto los siguientes mecanismos de soporte:

Acompañamiento técnico: Personal especializado asesorará a las UGEL y a los usuarios en las zonas seleccionadas.

Guía interactiva: Un tutorial digital explicará detalladamente cómo navegar y completar la solicitud en la plataforma.

VÍDEO RECOMENDADO: