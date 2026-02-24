Si no conseguiste un cupo durante la etapa inicial, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una alternativa favorable. A partir del lunes 23 de febrero se activó un periodo adicional que permitirá gestionar una vacante en instituciones educativas estatales. Revisa a continuación el procedimiento y los canales disponibles para enviar esta nueva petición.

¡Atención padres! HOY inicia la nueva fase de Matrícula Digital 2026: así puedes conseguir vacante

El plazo para enviar pedidos en esta fase extraordinaria comienza el lunes 23 de febrero. Si bien la plataforma en línea constituye el canal prioritario, el Ministerio de Educación autoriza a los apoderados a acudir directamente a los planteles para absolver dudas o gestionar el trámite en caso de inconvenientes tecnológicos.

Así debes registrar tu solicitud

Creación de cuenta: Accede a matriculadigital.pe. El tutor o representante debe registrarse con su DNI o carné de extranjería para generar un perfil.

Información del alumno: Rellena el formulario con los datos del menor e indica el nivel que cursará (inicial, primaria o secundaria).

Elección de planteles: Puedes consignar hasta tres alternativas de centros educativos; se recomienda optar por los más próximos al domicilio o lugar de labores.

Adjuntar archivos: Incorpora imágenes o documentos en PDF, claramente visibles, del documento de identidad del estudiante y del solicitante.

Tras completar el procedimiento, solo queda aguardar la publicación de la asignación, que se dará a conocer en los días posteriores.

¿Cómo comprobar si tu hijo alcanzó vacante?

Si el sistema muestra el aviso “vacante asignada”, quiere decir que el alumno consiguió un lugar y corresponde culminar la inscripción. Con esa confirmación, los familiares recibirán la ficha única de matrícula junto con el reglamento interno del plantel.

En cambio, si aparece el mensaje “no alcanzó vacante”, conviene verificar si el menor registró otras opciones de colegios durante el mismo trámite.