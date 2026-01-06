En las próximas semanas, miles de estudiantes regresarán a las aulas para iniciar un nuevo año escolar, por lo que, por ahora, disfrutan de sus vacaciones realizando diversas actividades alejadas de la rutina académica. Por su parte, los padres de familias se preparan para iniciar con el proceso de matrícula con el objetivo de que sus hijos puedan recibir educación de calidad en el país. Precisamente, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que diversos colegios públicos de algunas regiones del país lleven a cabo el proceso de matrícula escolar de manera digital. De esta manera, no será necesario que los padres o tutores acudan a las instituciones educativas ni formen largas filas para acceder a una vacante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA MATRÍCULA DIGITAL EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS?

Tras el inicio de un nuevo año, muchos padres de familia se mantienen a la expectativa por iniciar un nuevo proceso de matrícula que puede realizarse de manera presencial o virtual. En el caso que se lleve el proceso digitalmente, el Ministerio de Educación indicó que solo se encuentra disponible en 2 711 colegios públicos de la UGEL de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias (UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca). Así, para acceder a una de las vacantes, los interesados podrán presentar su solicitud a partir del 19 de enero de 2026, a través de la plataforma ‘Matrícula Digital’ (LINK). A continuación, te presentamos el paso a paso para realizar el trámite de manera digital:

Registrar una cuenta utilizando un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.

Escoge los colegios de su preferencia y ordénalas de acuerdo a su prioridad.

Completa los datos y dale clic en la opción “Enviar solicitud de vacante”.

Tras realizado el trámite, el padre de familia o tutor debe estar atento a los resultados oficiales.

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA MATRICULARSE EN EDUCACIÓN INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.