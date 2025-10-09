En el país, un gran número de adultos mayores enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas, especialmente aquellos que no cuentan con una pensión ni ingresos estables. Ante esta realidad, el Estado ha reforzado sus programas de asistencia social con el objetivo de ofrecer respaldo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.

En este contexto, destaca una importante medida del Gobierno que busca beneficiar directamente a este grupo de la población, brindándoles un subsidio regular que les permita afrontar sus gastos esenciales y acceder a mejores condiciones de bienestar. A continuación, te contamos de cuál se trata.

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO ECONÓMICO QUE APOYA A LOS ADULTOS MAYORES?

El beneficio en cuestión forma parte del programa social Pensión 65, una iniciativa del Estado que brinda un subsidio bimestral a las personas mayores de 65 años que viven en pobreza o pobreza extrema. A partir de 2025, el monto de este apoyo se incrementó para ofrecer un alivio más significativo. Antes, los beneficiarios recibían S/250 cada dos meses, pero ahora el pago asciende a S/350, fortaleciendo así la capacidad de los adultos mayores para cubrir gastos básicos como alimentación o medicamentos.

Este aumento refleja el compromiso del Gobierno peruano con la inclusión social y la protección de los sectores vulnerables. Además, busca garantizar que los beneficiarios puedan acceder a una vejez digna, con mejores oportunidades de bienestar y con la tranquilidad de recibir un ingreso fijo que complemente su sustento diario, según informa el diario La República.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA PENSIÓN 65?

Para acceder al beneficio, los adultos mayores deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa:

Tener 65 años o más.

No recibir ningún tipo de pensión, ya sea del sistema público (ONP, EsSalud) o privado (AFP).

Estar clasificados en situación de pobreza o pobreza extrema, según la evaluación del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Solo quienes cumplan con estos requisitos podrán ser considerados como potenciales beneficiarios. El programa prioriza a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, asegurando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR EL SUBSIDIO?

El procedimiento para ingresar al programa comienza con la evaluación socioeconómica del solicitante, conocida como clasificación socioeconómica (SCE). Este trámite se efectúa en las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de cada municipalidad distrital.

Durante este proceso, los representantes de la ULE visitan el domicilio del adulto mayor para constatar sus condiciones de vida. Con base en esa información, se determina si cumple con los criterios de pobreza o pobreza extrema. Una vez obtenida la clasificación, el adulto mayor puede ser incorporado al padrón oficial del programa Pensión 65 y recibir los pagos correspondientes.

El personal de las ULE también ofrece orientación y acompañamiento personalizado, lo que facilita que más personas mayores completen el trámite sin dificultades. Gracias a este esfuerzo, miles de peruanos de la tercera edad pueden hoy acceder a un respaldo económico que les permite vivir con mayor tranquilidad y dignidad.