A medida que se acerca la jornada electoral de este 2026, crece la preocupación por los errores más comunes al momento de votar, especialmente por la complejidad de la cédula, que ahora incluye más opciones tras el retorno del sistema bicameral. Este nuevo formato, con varias columnas y decenas de organizaciones políticas en competencia, ha generado dudas entre los ciudadanos sobre cómo marcar correctamente y qué hacer con los espacios en blanco. Autoridades y especialistas han advertido que un pequeño descuido, como salirse del recuadro o llenar incorrectamente ciertas casillas, podría convertir un voto válido en nulo, afectando directamente la voluntad del elector. En medio de este escenario, se ha intensificado la difusión de información para orientar a los votantes y reducir el margen de error el día de los comicios. Descubre cuáles son los detalles que debes tener en cuenta para que tu voto sí cuente.

¿CUÁL ES EL DETALLE QUE PODRÍA INVALIDAR TU VOTO?

Para que tu voto sea registrado como legítimo, es indispensable que el trazo (ya sea una cruz o un aspa) se realice dentro del recuadro del símbolo del partido político. Aunque el elector tiene la libertad de marcar solo el logo de la agrupación, colocar el número del candidato en el voto preferencial, o realizar ambos actos, cualquier marca que no respete los márgenes establecidos o que genere ambigüedad sobre la intención del votante corre el riesgo de ser descartada por los miembros de mesa, según informa Infobae.

Foto: Andina.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS CASILLAS EN BLANCO EN LA CÉDULA?

Estos espacios en blanco no son errores de impresión, sino secciones diseñadas para ejercer el derecho al voto preferencial en las listas para el Parlamento Andino, el Senado y la Cámara de Diputados. Las casillas están destinadas para elegir candidatos específicos dentro de una lista partidaria. Sin embargo, no es obligatorio llenarlas. Si prefieres no señalar a ningún candidato específico y dejas los cuadros desiertos, tu respaldo al partido político seguirá siendo plenamente válido, siempre y cuando hayas marcado el logo de la organización.

ONPE presentó los tamaños de las cédulas de votación a usar el 12 de abril del 2026. (ONPE)

¿CUÁNTAS MARCAS ESTÁ PERMITIDO REALIZAR EN ESTE NUEVO FORMATO ELECTORAL?

Debido a que la cédula ahora se organiza en cinco bloques distintos (Presidencia, dos para Senadores, uno para Diputados y uno para el Parlamento Andino), la cantidad de marcas puede variar significativamente según la preferencia del elector.

Como mínimo, una persona puede realizar cinco marcas (una por columna) para validar su voto por partido. Sin embargo, si decide hacer uso total de los votos preferenciales permitidos, el número de inscripciones podría ascender hasta un límite de 12. Es fundamental entender que alcanzar esta cifra máxima es una posibilidad técnica y no una imposición para el ciudadano.

¿CÓMO ASEGURAR QUE TU VOTO SEA VÁLIDO?

Para evitar inconvenientes, se recomienda informarse antes de acudir a las urnas y conocer bien la estructura de la cédula. También es importante revisar los números de los candidatos en caso de querer usar el voto preferencial. Marcar con claridad y respetar los recuadros es clave para que el voto no sea anulado y refleje correctamente la decisión del elector.

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