Por Kenyi Peña Andrade

El 2026 se perfila como un año clave en la vida política del Perú, ya que la ciudadanía enfrentará un proceso electoral para elegir al próximo presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para designar a los miembros de mesa, seleccionando a más de 800 mil personas para esta función crucial. No obstante, como ocurre en cada elección, muchos ciudadanos se encuentran en la imposibilidad de asumir esta responsabilidad, por lo que existen criterios específicos que permiten ser excusados de manera oficial. A continuación, te detallamos todo lo que se necesita conocer sobre este procedimiento, el cual es sumamente importante para aquellos compatriota que no podrían ejercer esta labor de gran trascendencia en las Elecciones Generales. Tras la realización del sorteo que designó a 834,660 ciudadanos como miembros de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones establecidas por la ley.