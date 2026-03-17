El 2026 se perfila como un año clave en la vida política del Perú, ya que la ciudadanía enfrentará un proceso electoral para elegir al próximo presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para designar a los miembros de mesa, seleccionando a más de 800 mil personas para esta función crucial. No obstante, como ocurre en cada elección, muchos ciudadanos se encuentran en la imposibilidad de asumir esta responsabilidad, por lo que existen criterios específicos que permiten ser excusados de manera oficial. A continuación, te detallamos todo lo que se necesita conocer sobre este procedimiento, el cual es sumamente importante para aquellos compatriota que no podrían ejercer esta labor de gran trascendencia en las Elecciones Generales. Tras la realización del sorteo que designó a 834,660 ciudadanos como miembros de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones establecidas por la ley.

¡Atención peruanos! Así puedes justificarte para no ser miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Sin embargo, la normativa también contempla situaciones que permiten presentar excusas formales para quedar liberado de esta responsabilidad. Entre ellas se incluyen impedimentos físicos o mentales graves, la necesidad de ausentarse del país, así como la condición de gestante o madre en periodo de lactancia de niños menores de dos años al momento de la elección.

Entre las demás causales de exoneración se encuentran la edad superior a 65 años o encontrarse en alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo 57 de la Ley N.° 26859, que detallan los impedimentos para ser miembro de mesa.

Quienes se encuentren en estas condiciones deben presentar su solicitud de excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación final del listado oficial.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

Por otro lado, los ciudadanos que residan en el extranjero y no puedan cumplir con esta obligación ni ejercer su derecho al voto tienen la posibilidad de tramitar una dispensa de sufragio a través del Jurado Nacional de Elecciones, gestionándola mediante la Oficina Consular correspondiente.

Link para conocer si eres miembro de mesa

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.