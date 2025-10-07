A pocos días de que millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) accedan a un nuevo retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21 400, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha establecido el cronograma de pagos conforme el último digito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Como sucedió en anteriores desembolsos, este se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT, lo que beneficiará a este sector para que puedan afrontar diversos gastos imprevistos durante esta época. No obstante, una de las interrogantes más frecuentes es qué sucede si el afiliado no realiza su solicitud en la fecha específica indicada en el cronograma. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SUCEDE SI NO REALIZAS LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE AFP SEGÚN EL CRONOGRAMA?

Según el cronograma compartido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los afiliados cuentan con una fecha establecida de acuerdo a su último digito de su DNI, con el objetivo de prevenir la sobrecarga en las plataformas digitales de las AFP. Por lo tanto, en caso de que no logren presentar la solicitud en la fecha asignada, no se perderá el derecho a efectuar el retiro.

Cuando se haya finalizado el cronograma, las AFP habilitarán un periodo libre adicional (4 de diciembre al 18 de enero) en el que cualquier afiliado, independientemente de su número de documento, puede registrar su solicitud. Este plazo representa la última oportunidad para que los asegurados en el país realicen su trámite y aseguren el acceso a sus fondos.

¿CUÁNDO SE HABILITARÁ LA PLATAFORMA PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP 2025?

El pasado 28 de septiembre, basándose en la Ley n.° 32445, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) admitió, a través del Diario Oficial El Peruano, la resolución que establece el Procedimiento Operativo (PO) para el octavo retiro de las AFP. De esta manera, esta medida permite a las personas desembolsar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivale a S/ 21 400 de sus cuentas individuales de capitalización (CIC).

Así, según la AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo, informaron a sus afiliados que en los próximos días pondrán a disposición de la ciudadanía la plataforma web, donde podrán presentar su solicitar para el retiro de AFP. “Entendemos que muchos afiliados desean conocer el paso a paso del trámite. Muy pronto estaremos compartiendo la página web oficial donde podrás ingresar tu solicitud de retiro. Recuerda que el proceso será 100% digital siguiendo el cronograma establecido”, sostuvo AFP Integra, compartido por Infobae.