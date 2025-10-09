Los desplazamientos internacionales realizados por ciudadanos peruanos deberán quedar registrados oficialmente en sus pasaportes electrónicos. Así lo establece una reciente modificación normativa que impacta directamente en los documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida, aprobada por el Congreso, ha generado atención pública debido a que introduce ajustes significativos en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto Legislativo N.º 1350, los cuales regulan el régimen migratorio.

¡Atención, peruanos! Estos son los cambios en el pasaporte: quiénes se verán afectados y qué significan las nuevas categorías

El objetivo principal de esta reforma es actualizar las denominaciones de los distintos tipos de pasaporte, adecuándolos a nuevas disposiciones administrativas y estándares internacionales.

El 30 de septiembre de 2025 se oficializó, mediante su publicación en el diario El Peruano, la ley que introduce modificaciones al Decreto Legislativo N.º 1350, con el fin de autorizar la emisión del pasaporte electrónico y sus distintas modalidades a escala internacional.

Estos cambios impactan directamente en los documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las oficinas consulares del Perú en el exterior.

Según información difundida por el Congreso de la República, la nueva normativa contempla una reclasificación de los pasaportes electrónicos, con el objetivo de precisar sus usos y aplicaciones en distintos contextos. Las nuevas categorías serán las siguientes:

Pasaporte ordinario.

Pasaporte oficial.

Pasaporte diplomático.

Pasaporte de emergencia.

Otros que se determinen por instrumentos internacionales

En este panorama, el pasaporte ordinario es emitido dentro del territorio nacional por Migraciones. Y en el caso del extranjero, en las oficinas consulares del Perú en el exterior, es decir, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento establece que Migraciones es el único que establece características físicas, el diseño y las medidas de seguridad del pasaporte ordinario. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores determina las características, diseño y seguridad de las otras categorías: oficial, diplomático, de emergencia y otros que se determinen por instrumentos internacionales.

Asimismo cabe resaltar, que la Ley Nº 32457 a la cual nos referimos, determina que el denominado pasaporte oficial pase a sustituir al anterior llamado “pasaporte especial”, y de esa forma ser utilizado por autoridades y delegados que asuman encargos oficiales fuera de las fronteras, mientras el otorgamiento del pasaporte de emergencia, tiene las siguientes observaciones:

“Las Oficinas Consulares del Perú en el exterior expiden un pasaporte de emergencia a un nacional peruano cuando no sea posible emitir un pasaporte ordinario y se requiera la continuación de su viaje para luego retornar al territorio peruano o al país de su residencia”, figura detallado mediante el artículo 21 del Decreto Legislativo 1350 donde además se aclara el panorama en torno al pasaporte de emergencia dirigido a menores de edad.

Dicho permiso continuará concediéndose en el caso de niños nacidos en el extranjero con padres peruanos de nacimiento, cuyo nacimiento aún no haya sido inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, también aplica con el fin de permitir la continuación del viaje para luego retornar al territorio nacional o al país de residencia, con la observación de que este documento no reemplaza la inscripción del menor en la RENIEC.

Migraciones te brinda citas para obtener el pasaporte electrónico en 24 horas

Por otro lado, si tramitas tu pasaporte a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ten en cuenta que ahora se emite de manera más ágil gracias al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos.

En ese sentido, resulta importante destacar que si necesitas gestionarlo para un viaje próximo, solicitud de visa, beca al extranjero u otra razón, actualmente dicha entidad te brinda la posibilidad de acceder a la reservación virtual o presencial de mayor cantidad de citas, y de esa forma evitar las extensas colas muchas veces reportadas por medios televisivos.

Con respecto al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos para la atención física, Migraciones remarca que como mejoras implementadas, la renovación de todos los equipos y sistemas de emisión de pasaporte que se encontraban desfasados hacia el mes de mayo 2025, también viene permitiendo que el usuario obtenga el documento de viaje sin necesidad de esperar varios días o semanas.

A propósito de citas disponibles, la entidad de Gobierno reporta que desde dicho mes, 100 mil mensuales han sido puestas a disposición de la ciudadanía, y hasta que culmine el 2025, se proyecta superar los niveles de entrega con respecto al año anterior, donde sobrepasaron los 820 mil.

Nuevos horarios que habilita Migraciones para obtener citas

A nivel nacional, hoy los peruanos tienen la oportunidad de tramitar la obtención del pasaporte electrónico que emite Migraciones desde hace 9 años, y presencialmente llevar a cabo gestión por la cual ahora figuran nuevos horarios de atención habilitados.

En ese sentido, la información brindada por dicha entidad de Gobierno, y en torno a la aplicación de citas también, reviste de suma importancia para quienes necesiten renovar tan importante documento de viaje, debiendo considerar además la ejecución de pago previo actualizado.

Con respecto a ello, te compartimos a continuación el listado de nuevos horarios y sedes que hacia setiembre 2025 habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en Lima Metropolitana y Callao:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

- Jockey Plaza

De lunes a sábado de 8.30 a.m. a 8.30 p.m. / Domingos de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Norte

- Mallplaza Comas

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a. m. a 1 p.m.

Migracentro Primavera

- Real Plaza Primavera

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Este

- Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Sur

- Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.