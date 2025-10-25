Oficialmente este 21 de octubre se dio inicio al octavo retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) o S/ 21 400 de las AFP. De esta manera, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) indicó que los trámites son totalmente gratuitos y 100 % digitales en las diversas plataformas de AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP. Sin embargo, tras el inicio del proceso de solicitud, muchos afiliados han cometido errores, como confundir el último número del DNI con el dígito verificador, lo que les ha generado más de un dolor de cabeza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO UBICAR EL ÚLTIMO NÚMERO DE DNI PREVIO AL RETIRO DE AFP?

Según la Asociación de AFP, es fundamental que los afiliados de Integra, Hábitat, Prima y Profuturo sepan identificar correctamente el último número de su DNI. Y es que este dígito, conformado por ocho cifras, determina la fecha en la que el usuario debe realizar su solicitud y se ubica previo al guion. En cuanto al dígito verificador -número adicional- tiene una función de seguridad al permitir comprobar la autenticidad del documento de identidad, por lo que no tiene incidencia en el cronograma oficial fijado para el retiro.

Asimismo, en cuanto al número verificador en el nuevo DNI electrónico se ubica en la parte superior derecha, mientras que en las anteriores ediciones está al lado izquierdo. De esta manera, las administradoras privadas instan a sus afiliados a saber identificar con el objetivo de evitar inconvenientes o problemas durante el proceso de solicitud. “El afiliado debe fijarse únicamente en los ocho números principales y tomar el último de ellos como referencia para consultar su fecha de solicitud”, dijo dicho gremio.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS AFILIADOS PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP?

En el marco del octavo retiro de AFP que inició este martes 21 de octubre, muchas personas comenzaron con la solicitud para obtener su dinero. Sin embargo, las AFP Integra, Prima, Hábitat y Profuturo instaron a sus afiliados a contar con tres datos indispensables: la clave web, el número de DNI y la cuenta bancaria actualizada, los cuales permitirán ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin inconvenientes. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP. Por consiguiente, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar problemas al momento de registrar la solicitud, en caso de que la contraseña sea inválida.

