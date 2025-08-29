Las medidas de seguridad plasmadas en Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy llaman la atención tras lanzamiento oficial de la versión 3.0. A propósito de ello, ahora el organismo autónomo del Estado, genera mayor repercusión luego de anunciar que desde fines de agosto 2025 ya no emitirá más la cédula para mayores y menores de edad a nivel nacional, y a partir de entonces se procederá con la migración definitiva al moderno carné.

EL RENIEC ANUNCIA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SOLAMENTE EMITIRÁ DNI ELECTRÓNICO TRAS LANZAMIENTO DE VERSIÓN 3.0

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo ha anunciado el RENIEC de manera oficial, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar aquella cuyas características lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica.

El DNIe 3.0 pasará a convertirse en la única cédula que el RENIEC emitirá desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida, este DNI electrónico (DNIe) entregado a la fecha a más de un millón de peruanos, se convertirá en la única emitida a nivel nacional, y costará los mismos 30 soles que la de color azul y S/16 que la amarilla durante dicho periodo de meses.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que la versión 3.0 de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

EL PASO A PASO QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR EL NUEVO DNIE 3.0

1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP o mediante ViaBCP.

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida, acércate al RENIEC más cercano a tu domicilio o al MAC a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento recibir el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.

ESTAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS OFRECE EL DNIE 3.0 EMITIDO POR EL RENIEC

64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta hecha 100% de policarbonato como en el chip criptográfico.

Imágenes con líneas, textos microscópicos y alta resolución que resultan imposibles de falsificar.

El chip criptográfico integra mayores códigos internos que procesa la información del ciudadano peruano, y un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi en la parte central.

Código QR único para cada tarjeta ubicado en reverso que permitirá un doble control del DNIe 3.0 cuando sea escaneado.