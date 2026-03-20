El próximo domingo 12 de abril, millones de ciudadanos acudirán a las urnas en una jornada histórica para definir el futuro político del país en la Elecciones Generales 2026. Con el objetivo de evitar que miles de votos sean anulados por errores de marcado, las autoridades electorales han emitido una guía detallada sobre la nueva estructura de la cédula de sufragio, la cual presenta cambios significativos en su organización. Entender el diseño del material electoral es fundamental para que el proceso sea fluido y transparente. En esta ocasión, la participación informada no solo garantiza que tu voluntad se vea reflejada en los resultados, sino que también agiliza la atención en los locales de votación, evitando aglomeraciones innecesarias. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE ORGANIZA LA TARJETA DE VOTACIÓN PARA ESTE PROCESO?

El documento electoral está compuesto por cinco columnas independientes, distribuidas de la siguiente manera:

Presidencia y Vicepresidencia: Se ubica en la primera columna, donde se debe marcar el símbolo o el rostro del candidato presidencial.

Se ubica en la primera columna, donde se debe marcar el símbolo o el rostro del candidato presidencial. Senado Nacional: Ocupa el segundo bloque, permitiendo al ciudadano elegir un partido e incluso aplicar el voto preferencial para reforzar su decisión dentro de la lista.

Ocupa el segundo bloque, permitiendo al ciudadano elegir un partido e incluso aplicar el voto preferencial para reforzar su decisión dentro de la lista. Senado Regional: Es la tercera sección de la cédula, donde también se escoge una agrupación política mediante una marca clara.

Es la tercera sección de la cédula, donde también se escoge una agrupación política mediante una marca clara. Cámara de Diputados: En la cuarta columna el procedimiento se repite, manteniendo la opción de utilizar el voto preferencial para candidatos específicos.

En la cuarta columna el procedimiento se repite, manteniendo la opción de utilizar el voto preferencial para candidatos específicos. Parlamento Andino: Corresponde a la quinta y última columna, destinada a la elección de los representantes ante este organismo internacional.

ONPE presentó los tamaños de las cédulas de votación a usar el 12 de abril del 2026. (ONPE)

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE RESPALDAR A DISTINTAS AGRUPACIONES POLÍTICAS?

Efectivamente, el sistema permite que el ciudadano realice lo que técnicamente se conoce como voto cruzado. Esto quiere decir que tienes total libertad para fragmentar tu decisión; por ejemplo, podrías marcar un partido específico para el cargo de presidente y optar por una agrupación totalmente diferente para el Senado, Diputados o el Parlamento Andino. La clave es que cada columna funciona de manera independiente para el conteo de votos.

¿QUÉ ACCIONES PODRÍAN INVALIDAR MI DECISIÓN EN LA URNA?

Para que tu voto sea contabilizado correctamente en cada una de las cinco categorías, debes evitar lo siguiente:

Seleccionar dos o más agrupaciones políticas dentro de una misma franja vertical, ya que esto invalida automáticamente esa sección del voto.

Omitir la revisión de las marcas antes de depositar la cédula en el ánfora, asegurándote de haber usado únicamente una cruz (+) o un aspa (x).

Asimismo, se exhorta a los votantes a llegar al centro de votación con sus decisiones ya tomadas para agilizar la jornada, según informa la plataforma de América TV.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR O NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera sanciones económicas. En el caso de los miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la multa asciende a 275 soles. No obstante, existe la posibilidad de presentar una excusa formal ante las autoridades electorales.

Para quienes no acudan a votar, el monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde residan. Las sanciones oscilan entre 27.50 y 110 soles. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones dispone de un sistema de consulta en línea para verificar si un ciudadano registra alguna multa pendiente.

VÍDEO RECOMENDADO: