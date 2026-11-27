Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de dos millones de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. En ese contexto, el Reniec, en coordinación con diversas municipalidades de Lima, anunció que desarrollará una campaña gratuita este fin de semana, con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Así, durante esta jornada, los principales beneficiarios serán los niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial en el país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE TRAMITAR DE MANERA GRATUITA EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0 EN LIMA?

En el marco del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que las municipalidades de Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador llevarán a cabo una nueva campaña gratuita del DNI electrónico 3.0 este viernes 27 de noviembre. De acuerdo con el Reniec, esta jornada está dirigida exclusivamente a menores de 18 años, personas con discapacidad, población en situación de pobreza o pobreza extrema y adultos mayores vulnerables a partir de los 60 años. Entre los servicios que se brindarán figuran los trámites relacionados con el documento de identidad, su entrega y la asistencia registral, entre otros. A continuación, te presentamos los locales y horarios de atención donde se desarrollará la actividad (LINK):

Comas

Lugar de atención: Frontis de la municipalidad

Dirección: Cdra 4 Av. Libertad - Av. España Con Tupac Amaru

Horario: 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Puente Piedra

Lugar de atención: Agencia Municipal Micaela Bastidas

Dirección: Av. Buenos Aires Mz. E Lt. 4

Horario: 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Villa El Salvador

Lugar de atención: Villa del Adulto Mayor

Dirección: Av. Bolivar Cruce con Av. Central

Horario: 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

Es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TVPerú.

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