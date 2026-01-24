Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes del país traen consigo beneficios otorgados por parte del Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), aquella iniciativa cuyo cronograma hoy llama la atención de postulantes a Convocatoria 2026. Esto último ahora genera mucha expectativa entre los padres de familia también, y ello debido a la publicación de lista de preseleccionados que esperan poder revisar hacia fines del mes de enero.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ LA LISTA DE PRESELECCIONADOS DE BECA 18 - 2026? ESTO REVELA PRONABEC

Arranca un nuevo año, y desde el Pronabec del Minedu dando a conocer los detalles entorno a publicación de listado de jóvenes que superaron con éxito el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18.

De acuerdo a cronograma oficial, los resultados de dicha prueba que rindieron 97 mil 528 peruanos declarados aptos el 16 de noviembre 2025, debieron haber sido divulgados el 22 de diciembre del mismo año, sin embargo, ahora enero del presente Año Nuevo aparece como el periodo donde finalmente cada postulante con nota aprobatoria, podrá ver su nombre a fin de participar en última fase de concurso.

“La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026″, refiere hoy el Pronabec del Minedu, revelando además que durante ese mes “se realizarán las acciones necesarias” para garantizar la continuidad de Beca 18, y en el marco de la Ley de Presupuesto.

Con respecto a esta información, la entidad de gobierno peruano busca brindar tranquilidad a más de 64 mil beneficiarios y hoy postulantes, anunciando que “no existe ningún riesgo de cierre” de un concurso cuya trascendencia supera los 10 años favoreciendo a diversas poblaciones, y sirve como herramienta clave para el futuro de 20 mil jóvenes peruanos anualmente.

LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PRONABEC A TRAVÉS DE BECA 18