Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) admitió en una resolución ministerial el “Procedimiento para la consolidación de la información del Catastro Fiscal”, un registro de información relevante para fines tributarios que reúne las características esenciales de los predios, permitiendo su identificación y valorización. Sin embargo, debido a su carácter de uso exclusivamente fiscal, no está comprendido dentro de la Ley n.º 28294, que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su articulación con el registro de viviendas. En ese sentido, el Gobierno estableció dos métodos con el objetivo de comenzar con el procedimiento de consolidación de la información del Catastro Fiscal. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.