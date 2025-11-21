El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más indispensables en la vida cotidiana de los peruanos, ya que les permite identificarse y acceder a diversos trámites legales privados, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a importantes servicios del Estado. Por ello, con el objetivo de brindar diversas facilidades a la ciudadanía, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una buena noticia: a determinada edad no será necesario llevar fotografía impresa para tramitar el nuevo DNI electrónico. De esta manera, la iniciativa ha llamado la atención de los usuarios, quienes ahora se preguntan cuáles son los requisitos para acceder a ella. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD NO SERÁ NECESARIO LLEVAR FOTOGRAFÍA A LAS OFICINAS DEL RENIEC?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

¿POR QUÉ NO SE DEBE REVELAR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

