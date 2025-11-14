Hasta la fecha, son miles de trabajadores formales del país que han recibido el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este derecho laboral, correspondiente al segundo depósito del año (mayo a octubre), permite que miles de peruanos utilicen este dinero para solventar gastos imprevistos propios de fin de año. Así, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció severas sanciones para empresas que no depositen a la fecha el pago de este derecho laboral. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció el último día para que los trabajadores reciban la esperada CTS de noviembre 2025. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE CTS 2025?

Antes de mencionar la fecha límite de pago de la CTS, es importante recordar que, a través de la Ley n.º 32322, el Ejecutivo promulgó el pasado 9 de mayo en el Diario Oficial El Peruano el dictamen que permite el retiro de hasta el 100 % de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios, estableciendo como plazo hasta el 31 de diciembre de 2026. Así, la norma dispone que millones de trabajadores formales del país tendrán la posibilidad de retirar libremente la totalidad de sus depósitos acumulados en las entidades financieras, ya sea en una sola transacción o en varias. De esta manera, funciona como un fondo de ahorro obligatorio destinado a brindar protección económica al trabajador en caso de quedar desempleado, actuando como un respaldo financiero frente a la pérdida del empleo.

Asimismo, los empleados del sector privado del país reciben la CTS en dos ocasiones al año (mayo y noviembre) para que puedan utilizarla en caso de urgencias, imprevistos o simplemente como un ahorro. Por ello, en esta oportunidad, el segundo depósito del año, en el que se hace un cálculo de los meses de mayo a octubre, se debe realizar como máximo el lunes 17 de noviembre, ya que 15 cae sábado, según el MTPE. Cabe mencionar que, el pago está dirigido a los trabajadores del régimen laboral general de la actividad privada, que trabajan como mínimo una jornada de cuatro horas todos los días. Aunque, en cuanto a los empleados que forman parte de regímenes especiales, como construcción civil, el régimen agrario, pesca, artistas y otros casos parecidos, están sujetos a regulaciones determinadas.

¿QUIÉN RECIBE LA CTS SI UN TRABAJADOR FALLECE?

Según el asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Juan Tompson, en caso de fallecimiento del trabajador, la empresa se encuentra obligada a realizar el depósito que corresponde a la CTS dentro de las 48 horas siguientes, en la entidad financiera que el trabajador haya elegido anteriormente. De esta manera, tras la aprobación, el cónyuge o conviviente acreditado solo podrá cobrar el 50 % del monto acumulado. La otra parte del dinero aún estará a disposición de la entidad financiera hasta que se presente el testamento o declaratoria de herederos.

