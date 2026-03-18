Gran concurrencia logra evidenciarse en algunos locales habilitados por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y esto debido a la urgencia para tramitar la renovación o duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI), o simplemente recogerla luego de haber gestionado actualización vía web. Al respecto, hoy resulta llamativo el tip brindado por parte de representante de dicho organismo, y entorno a la apertura de agencias puntuales hacia donde puedes dirigirte para terminar obteniéndolo de manera rápida. Si buscas evitar largas y engorrosas colas, toma nota de las siguientes direcciones, y haz efectivo tu recojo de la cédula con la cual podrás ejercer tu derecho al voto este domingo 12 de abril.
LOS NUEVOS LOCALES QUE EL RENIEC HABILITA PARA RECOJO EXCLUSIVO DE DNI TRAMITADO VÍA WEB
A nivel nacional, el RENIEC cuenta con una amplia red de atención, sin embargo, y según lo precisa el propio organismo, hoy algunos locales evidencian saturación debido principalmente al incremento de la demanda para obtener el DNI electrónico, renovado o duplicado.
En ese sentido, y a modo de tip brindado para quienes hayan gestionado actualización de dicha cédula vía web, la directora de Servicios Registrales, Karim Pardo, refiere que como parte de las opciones de recojo habilitadas, y que las personas interesadas pueden terminan escogiendo, actualmente existen “dos agencias donde solo se entrega DNI a ciudadanos que hicieron el trámite online y donde casi no hay cola”.
“Con esta estrategia agilizamos la entrega de documento y al mismo tiempo descongestionamos las otras agencias”, puntualiza además mediante diálogo concedido al Canal Online de la Agencia Andina, y de esa forma a menos de un mes para la realización de las Elecciones Generales 2026, termina precisándose que los siguientes locales registran baja afluencia de público:
- Avenida 6 de Agosto 856 - Jesús María
- Avenida Javier Prado Este 2392 - San Borja
Resulta importante destacar, que asimismo el RENIEC buscando agilizar la atención a ciudadanos que necesiten tramitar o recoger su DNI, y ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026 programadas para el 12 de abril, anuncia la extensión de horario en estas 4 agencias de Lima con alta demanda, y desde el lunes 16 de marzo hasta las 7.45 de la noche:
- Independencia (Calle Los Andes Nº 486 Urb. Industrial Panamericana Norte)
- Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco N° 230)
- San Borja (Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II)
- Chosica (Jr. Chucuito Nº 248)
ASÍ DEBES REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO O RENOVACIÓN DE DNI AZUL VÍA WEB
Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNIe sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando ahora los ciudadanos mayores de edad con la posibilidad de tramitar tanto su duplicado como renovación, sin tener que acercarse a alguna agencia habilitada por parte del RENIEC a nivel nacional.
Desde la comodidad de tu casa, y según lo precisa el propio organismo autónomo, ahora ya puedes cambiar tu cédula robada o extraviada, e inicialmente debiendo concretar el pago ascendente a los S/30 (código 02121) mediante Yape o en agentes del BCP.
Una vez generado el ticket solicitado, recibirás el código que debes colocar en el aplicativo, y a través de “Yapear servicios” > RENIEC, siendo el segundo paso a efectuar, la descarga de DNI BioFacial para proceder a elegir la opción “Emisión por primera vez del DNIe”.
Finalmente tu cédula de color azul quedará duplicada pasando a la versión 3.0, y tras haberte tomado la fotografía que busca validar tu identidad, llevando a cabo el ingreso a esta plataforma donde debiste colocar y validar tus datos personales, y seleccionado el centro de atención al cual puedes dirigirte a fin de recogerla.
Recuerda que el monto ascendente a los 30 soles estará solo disponible hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las Elecciones Generales, y como parte de implementación de campaña a partir de la cual el RENIEC busca promover el uso del DNIe.
LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA GENERAR TICKET Y PAGAR TU DUPLICADO DE DNI CON YAPE
Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites.
Al respecto, te contamos que según lo confirma el RENIEC, ahora ya puedes cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.
Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de dicho concepto a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:
- Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.
- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.
- Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios”.
- Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec”.
- Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.
Recuerda que únicamente contando con DNIe, tienes la alternativa de tramitar duplicado mediante página web del RENIEC, es decir, 100% online, mientras de manera presencial si portas aún el tradicional de color azul, y cancelando los siguientes montos también a través de Yape:
- PRESENCIAL
- DNI azul, 30 soles (código de tributo 02121)
- DNIe, 35 soles (código de tributo 00522)
- DNI amarillo, 16 soles (código de tributo 00647)
- ONLINE
- Mayores de edad pagan 33 soles
- Por menores de edad se cancela también S/16