Por Redacción EC

De manera diaria se realizan unos 24 millones de viajes en Lima Metropolitana y el Callao aproximadamente, siendo el 12,1% de dicha cantidad los que son atendidos por medios de transporte público que administra la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Al respecto, ahora te contamos lo que precisa dicho organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y entorno a la personalización de la tarjeta del Metropolitano cuyo beneficio radica en permitirte recuperar saldo acumulado ante caso de pérdida o robo, por ejemplo. Conoce a continuación los detalles acerca de información a partir de la cual se brindan los pasos que debes seguir para proteger el dinero recargado, y recuperarlo si resulta necesario.

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