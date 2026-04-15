De manera diaria se realizan unos 24 millones de viajes en Lima Metropolitana y el Callao aproximadamente, siendo el 12,1% de dicha cantidad los que son atendidos por medios de transporte público que administra la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Al respecto, ahora te contamos lo que precisa dicho organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y entorno a la personalización de la tarjeta del Metropolitano cuyo beneficio radica en permitirte recuperar saldo acumulado ante caso de pérdida o robo, por ejemplo. Conoce a continuación los detalles acerca de información a partir de la cual se brindan los pasos que debes seguir para proteger el dinero recargado, y recuperarlo si resulta necesario.

LA ATU REVELA LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA PROTEGER TU SALDO ACUMULADO EN TARJETA DEL METROPOLITANO

El uso frecuente de servicios de transporte público ofrecidos por parte de la ATU, hoy genera que cada usuario deba portar su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass para viajar en corredores complementarios, por ejemplo, quedando el saldo acumulado debidamente protegido si cumples con personalizarlo de manera efectiva.

Las recomendaciones que brinda el organismo técnico especializado del MTC, hoy precisan que ante caso de pérdida o robo de dicha credencial, lo primero que debes hacer para recuperar dinero recargado, es bloquearla a través de alguno de los siguientes mecanismos:

Llamada a línea telefónica 203-9000 (opción 1)

Presencialmente, y acercándote con Documento Nacional de Identidad (DNI) a uno de los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, o estaciones Central y Javier Prado.

“El siguiente paso es adquirir un nuevo plástico en un CAT, proceso que también requiere la presentación del DNI y el pago de S/ 4.50″, remarca la ATU con respecto a trámite que debes realizar a fin de recuperar tu saldo acumulado en tarjeta del Metropolitano, y ante caso puntual de pérdida o robo.

Una vez llevados a cabo todos los pasos compartidos, tu credencial quedará automáticamente personalizada, es decir, vinculada a datos personales como nombres y apellidos, y de esa forma asimismo, terminarás evitando la generación de retención por uso indebido o la privación del “beneficio del medio pasaje hasta el siguiente año académico”.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACTUALIZAR O ADQUIRIR POR PRIMERA VEZ UNA TARJETA PREFERENCIAL ESCOLAR

Bajo el lema “Camino seguro a clases”, la ATU lleva a cabo campaña promoviendo el adecuado funcionamiento y operatividad de movilidades escolares, y asimismo unidades de transporte público teniendo la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad hacia los estudiantes.

A propósito de la tarjeta preferencial dirigida a alumnos de colegio, te contamos que su principal beneficio es el de poder realizar un pago diferenciado en los servicios troncales del Metropolitano, rutas alimentadoras, y también corredores complementarios.

Si el trámite es para actualizarlo, el padre o responsable del menor no debe realizar ningún pago siempre y cuando el elemento figure en buenas condiciones al momento de la gestión, pero si no cumple con ello, el monto a cancelar ascenderá a los S/4.50 también si se adquiere por primera vez.

Según información compartida mediante la plataforma única del Estado peruano, hoy la obtención de la tarjeta preferencial escolar está habilitada para recojo en los CAT ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal, Matellini, y estaciones Central y Javier Prado.

Para efectivizar la gestión, y con la compañía del estudiante, el adulto responsable debe acercarse a esos lugares puntuales, y presentar el DNI de ambos, así como la constancia de la matrícula del año en curso, constancia de ingreso, o cuaderno de control.

ESTOS SON LOS PRECIOS DEL MEDIO PASAJE PARA VIAJAR EN METROPOLITANO Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS