Durante los últimos días, diversas zonas de la costa del Perú se han visto perjudicadas debido a los fuertes oleajes que generaron la pérdida de embarcaciones y provocaron daños en negocios cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó los 4 metros de altura, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras, quienes se han visto obligados, en algunos casos, a poner sus vidas en riesgo para salvar sus herramientas de trabajo. En ese sentido, la Marina de Guerra del Perú dispuso el cierre de diversos puertos a nivel nacional y anunció la fecha en la que finalizaría este evento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁN LOS FUERTES OLEAJES ANÓMALOS EN LA COSTA PERUANA?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú anunció que 112 puertos a nivel nacional fueron cerrados por los fuertes oleajes de moderada a fuerte intensidad. Esta situación ha afectado directamente al sector de la pesca artesanal, que en los últimos días registra importantes pérdidas económicas y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen de esta actividad.

De esta manera, dicha institución informó que este fenómeno natural se prolongará hasta este domingo 31 de agosto en el Perú. Así, la Marina de Guerra precisó que el concepto de ‘oleaje anómalo’ se refiere a la energía de las olas que, generada en el océano abierto, se transfiere hacia la zona costera, lo que afecta principalmente a playas abiertas y semiabiertas con orientación suroeste. De hecho, las autoridades instaron a la ciudadanía a seguir las instrucciones y evitar ingresar al mar.

Recomendaciones ante oleajes anómalos en el Perú