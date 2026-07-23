Atención viajeros: así podrás sacar tu pasaporte durante los feriados de Fiestas Patrias | Foto: Andina
Atención viajeros: así podrás sacar tu pasaporte durante los feriados de Fiestas Patrias | Foto: Andina
Por Redacción EC

Durante los feriados de Fiestas Patrias, muchas personas aprovecharán para viajar al extranjero, por lo que contar con un pasaporte vigente será indispensable. Pensando en quienes enfrentan una emergencia de último momento, la Superintendencia Nacional de Migraciones mantiene habilitado un servicio especial para obtener este documento en un corto tiempo, siempre que se cumplan determinados requisitos y se presente la documentación exigida. Además, existen alternativas para quienes tienen un vuelo programado en los días siguientes y necesitan realizar el trámite sin cita previa en distintas sedes del país. Conoce quiénes pueden acceder al servicio, cuáles son los requisitos, dónde realizar el trámite y qué recomendaciones seguir antes de emprender tu viaje sin contratiempos.

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