Durante los feriados de Fiestas Patrias, muchas personas aprovecharán para viajar al extranjero, por lo que contar con un pasaporte vigente será indispensable. Pensando en quienes enfrentan una emergencia de último momento, la Superintendencia Nacional de Migraciones mantiene habilitado un servicio especial para obtener este documento en un corto tiempo, siempre que se cumplan determinados requisitos y se presente la documentación exigida. Además, existen alternativas para quienes tienen un vuelo programado en los días siguientes y necesitan realizar el trámite sin cita previa en distintas sedes del país. Conoce quiénes pueden acceder al servicio, cuáles son los requisitos, dónde realizar el trámite y qué recomendaciones seguir antes de emprender tu viaje sin contratiempos.

¿CÓMO PODRÁS SACAR TU PASAPORTE DURANTE LOS FERIADOS DE FIESTAS PATRIAS?

Las personas que necesiten un pasaporte de manera urgente durante los feriados podrán acudir a la Agencia de Atención al Ciudadano ubicada en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Esta oficina funciona las 24 horas del día durante todo el año y permite emitir el documento en aproximadamente una hora. Para acceder a este servicio es indispensable presentar un DNI vigente, el comprobante de pago correspondiente y demostrar que el vuelo internacional partirá dentro de las ocho horas siguientes mediante el boleto aéreo o la tarjeta de embarque.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL TRÁMITE DE PASAPORTE POR URGENCIA?

El procedimiento está dirigido a viajeros que requieren el documento con rapidez porque tienen un viaje internacional próximo. En este caso no es necesario reservar una cita. Quienes tengan un vuelo programado dentro de los dos días hábiles posteriores también pueden acercarse a cualquiera de las sedes de Migraciones del país para solicitar el pasaporte de urgencia. El personal revisará la información del pasaje antes de procesar la solicitud.

Para realizar este trámite será necesario presentar:

El DNI vigente y en buen estado.

El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

El boleto aéreo o boarding pass dentro del plazo establecido.

El formulario para casos de urgencia.

La declaración jurada de anulación del pasaporte anterior, cuando corresponda.

¿CÓMO SE PUEDE PAGAR EL TRÁMITE DEL PASAPORTE?

El pago puede efectuarse mediante la plataforma Págalo.pe, donde el usuario deberá elegir la opción correspondiente al pasaporte electrónico, completar sus datos personales y realizar el abono de S/120.90 utilizando una tarjeta de débito o crédito. Una vez finalizada la operación, será necesario descargar e imprimir el comprobante para presentarlo durante el trámite. Asimismo, el pago también puede realizarse en las oficinas del Banco de la Nación o en agencias de Migraciones mediante los medios de pago habilitados.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBES TENER ANTES DE VIAJAR AL EXTRANJERO?

Migraciones aconseja revisar con suficiente anticipación que el pasaporte continúe vigente y se encuentre en buenas condiciones, ya que muchos ciudadanos descubren pocas horas antes de abordar que el documento está vencido, deteriorado o se ha extraviado. Además, resulta recomendable verificar que no exista ningún impedimento de salida del país consultando las plataformas del Poder Judicial y los servicios virtuales de Migraciones. Realizar estas comprobaciones antes de comprar un pasaje ayuda a evitar contratiempos, gastos inesperados e incluso la pérdida del viaje programado.