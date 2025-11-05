¡Atención viajeros! Estos son los cambios que debes conocer en tu pasaporte y las nuevas categorías que pueden afectarte

El Congreso de la República del Perú promulgó la Ley 32457, una disposición que moderniza la clasificación de los pasaportes peruanos, buscando simplificar los trámites y eliminar términos que habían quedado desactualizados. Con esta reforma, los documentos de viaje emitidos por el Estado adoptan nuevas denominaciones más claras, garantizando que cada tipo de pasaporte sea identificado de manera precisa y acorde con la normativa vigente.

La ley contempla un plazo de adaptación hasta el 1 de julio de 2026, tiempo durante el cual se modernizarán los sistemas de emisión y se brindará información clara a los ciudadanos sobre los nuevos formatos de pasaporte. Esta actualización se aplicará tanto a los documentos expedidos dentro del país como a los tramitados en el extranjero, a través de consulados y oficinas de Migraciones, asegurando que todos los usuarios cuenten con los lineamientos necesarios para realizar el cambio sin inconvenientes.

La reforma establece cuatro categorías principales de pasaportes para los ciudadanos peruanos:

Pasaporte ordinario : dirigido a cualquier ciudadano que necesite viajar al extranjero por motivos personales o turísticos.

: dirigido a cualquier ciudadano que necesite viajar al extranjero por motivos personales o turísticos. Pasaporte oficial : reservado para funcionarios del Estado que se desplacen al exterior cumpliendo misiones oficiales.

: reservado para que se desplacen al exterior cumpliendo misiones oficiales. Pasaporte diplomático : otorgado exclusivamente a representantes diplomáticos y autoridades del Estado , asegurando beneficios y protecciones especiales durante sus funciones internacionales.

: otorgado exclusivamente a , asegurando beneficios y protecciones especiales durante sus funciones internacionales. Pasaporte de emergencia: sustituye al antiguo “salvoconducto” y se entrega en circunstancias extraordinarias, como pérdida, robo o necesidad urgente de viajar fuera del país.

Cuáles son las características del nuevo pasaporte electrónico

A continuación, te presentamos las particularidades que tiene el nuevo pasaporte electrónico con vigencia de 10 años en el Perú:

Chip electrónico: contiene los datos personales del titular, una fotografía digital y datos biométricos, como huellas dactilares, que permiten una verificación segura de la identidad.

Material de policarbonato: las páginas de datos están hechas de policarbonato, un material resistente a la manipulación y difícil de alterar.

Elementos visuales de seguridad: incluyen hologramas, marcas de agua, imágenes ocultas y microtexto, que son difíciles de replicar y proporcionan una capa adicional de seguridad.

Elementos táctiles: algunas características de seguridad se pueden sentir al tacto, como relieves y grabados, lo que dificulta la falsificación.

Quiénes pueden solicitar un pasaporte de emergencia

El pasaporte de emergencia podrá tramitarse únicamente en los consulados peruanos en el exterior y se otorgará en casos específicos, como pérdida o robo de documentos, o cuando un ciudadano deba regresar al Perú por una situación imprevista.

Una novedad importante es que niños y adolescentes nacidos fuera del país, aunque aún no estén inscritos en Reniec, podrán acceder a este documento, lo que facilitará su identificación y retorno al territorio nacional.