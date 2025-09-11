Diariamente se realizan unos 24 millones de viajes en Lima Metropolitana y el Callao, siendo el 12,1% de dicha cantidad los que son atendidos por medios de transporte público que administra la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Con respecto a ello hoy llama la atención la información referente a la incautación de tarjetas preferenciales que evidenciaron un irregular uso para desplazamientos gratuitos realizados mediante buses del Metropolitano, o pagando medio pasaje como estudiantes universitarios.

ESTO ADVIERTE LA ATU TRAS INCAUTAR TARJETAS PREFERENCIALES DEL METROPOLITANO

Hoy los limeños y chalacos tienen en el Metropolitano a un servicio de transporte público que recorre distritos de diversas zonas capitalinas, siendo las tarjetas preferenciales aquellas mediante las cuales puedes ejercer tu derecho por el medio pasaje cuya normativa así lo precisa.

De acuerdo a información compartida por la ATU oficialmente, a la fecha un total de 2 mil 503 cédulas dirigidas a estudiantes universitarios y escolares han sido incautadas por identificarse uso de manera irregular para hacer efectivo viajes en buses del Metropolitano gratuitamente también.

En ese sentido, Pavel Flores como vocero de dicha entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), advierte que “cuando un usuario presta su tarjeta preferencial para que otra persona la utilice se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso”.

A la fecha, más de 2 mil tarjetas preferenciales para viajar en buses del Metropolitano, han sido incautadas por la ATU debido a su uso irregular identificado. (Fuente: ATU)

Cabe resaltar, que del total de cédulas decomisadas hasta setiembre 2025, 1.737 son para estudiantes universitarios, y 655 para escolares pagando medio pasaje, mientras 111 son de pase libre dirigidas a Personas Con Discapacidad (PCD).

Si eres una de las personas cuya tarjeta preferencial ha sido incautada por la ATU, toma en consideración que actualmente permanece en el Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central, y puedes recuperarla con saldo completo, más no el beneficio que otorga prioridades.

ASÍ PUEDES ACTUALIZAR O ADQUIRIR POR PRIMERA VEZ LA TARJETA PREFERENCIAL ESCOLAR, SEGÚN LA ATU

Bajo el lema “Camino seguro a clases”, la ATU llevó a cabo campaña promoviendo el adecuado funcionamiento y operatividad de movilidades escolares, y asimismo unidades de transporte público teniendo la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad hacia los estudiantes.

A propósito de la tarjeta preferencial dirigida a alumnos de colegio, te contamos que su principal beneficio es el de poder realizar un pago diferenciado en los servicios troncales del Metropolitano, rutas alimentadoras, y también corredores complementarios.

Si el trámite es para actualizarlo, el padre o responsable del menor no debe realizar ningún pago siempre y cuando el elemento figure en buenas condiciones al momento de la gestión, pero si no cumple con ello, el monto a cancelar ascenderá a los S/4.50 también si se adquiere por primera vez.

Según información compartida mediante la plataforma única del Estado peruano, hoy la obtención de la tarjeta preferencial escolar está habilitada para recojo en los CAT ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal, Matellini, y estaciones Central y Javier Prado.

Para efectivizar la gestión, y con la compañía del estudiante, el adulto responsable debe acercarse a esos lugares puntuales, y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos, así como la constancia de la matrícula del año en curso, constancia de ingreso, o cuaderno de control.

COSTO DEL MEDIO PASAJE CON TARJETA PARA ESCOLARES EN METROPOLITANO Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS