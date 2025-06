Con el objetivo de que todos los taxis formales sean fáciles de reconocer por los usuarios en la capital, principalmente en las noches o en zonas de alto tránsito, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha establecido que sus vehículos deben estar pintados de color amarillo, caso contrario, recibirán una fuerte sanción. No obstante, esta medida implica realizar otros trámites, pues la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) advirtió a los conductores que hayan modificado sus taxis que están obligados a actualizar este dato en sus registros oficiales, ya que, de no hacerlo, también se verán afectados con multas por contar con información obsoleta en su Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE). En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TRÁMITES DEBES REALIZAR TRAS PINTAR TU TAXI DE AMARILLO?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció, a través de la Resolución Directoral N.º 017-2022-ATU/DIR, que todos los taxistas independientes tienen plazo para vinilar o pintar sus vehículos de color amarillo hasta este sábado 14 de junio. Esta medida busca que los usuarios puedan identificar fácilmente los taxis autorizados, distinguiéndolos de los informales que circulan por diversas zonas de la capital peruana y que puede representar, probablemente, un peligro para ellos. Así, según la entidad, la modificación del color ayuda a la visibilidad del auto durante el día y la noche, además de estar asociado a la seguridad vial.

Aunque, los conductores que no respeten la normativa impuesta por la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recibirán dos severas sanciones. Entre ellas, la infracción T-19, equivalente a una multa de S/ 535 por la incorrecta identificación del vehículo e incluso una posible suspensión temporal para operar. Asimismo, también los taxistas que incumplan con la identificación externa obligatoria serán sancionados con la infracción T-27, que implica una penalización de S/ 267.50, según lo establecido por la normativa actual. Por ello, no podrán brindar el servicio hasta que regularicen su situación ante la ATU y Sunarp. Es importante mencionar que, la disposición impuesta por el organismo es exclusivamente para los taxis del servicio independiente y no para remises o taxis por aplicativos.

✨🪄¿Amigo taxista, sabías que el color amarillo significa abundancia y alegría? Por eso, no pierdas tiempo y pinta tu herramienta de trabajo y dale a tus clientes seguridad y comodidad. ¡Tienes hasta el 14 de junio! 🟡🚖 pic.twitter.com/6hdVSohk5L — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 4, 2025

Pasos a seguir para registrar el color amarillo del vehículo ante la Sunarp

A pesar de que se haya cumplido con lo dispuesto por la ATU, pues, eso no es todo, ya que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recuerda a todos los conductores que deben registrar el cambio de color del taxi en su plataforma, ya que permite tener actualizado las características técnicas de la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE). Ahora, si no logra realizar este procedimiento, que es obligatorio, puede obtener una multa de S/ 428. A continuación, el paso a paso para renovar información del color del taxi en la Sunarp: