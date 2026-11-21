La aprobación del Presupuesto Público para 2027 traerá novedades para miles de trabajadores del Estado, luego de que el Pleno del Congreso diera luz verde a una serie de disposiciones que contemplan mejoras en sus ingresos. La medida alcanza a diferentes grupos de servidores públicos y establece condiciones particulares para acceder a los nuevos beneficios, según el régimen laboral al que pertenezcan y la entidad en la que presten servicios. Aunque todavía está pendiente la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, ya se conocen los detalles de los incrementos que se proyectan para el próximo año. A continuación, te contamos quiénes serían los beneficiarios y qué se sabe sobre la aplicación de estos cambios.

¿QUÉ REGÍMENES LABORALES RECIBIRÁN UN AUMENTO DE SUELDO EN 2027?

El presupuesto aprobado contempla mejoras económicas para servidores del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades. Los beneficiarios pertenecen a diferentes regímenes laborales, cuyos incrementos están detallados entre los artículos 22 y 31 de la norma.

Entre ellos figuran los trabajadores de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), además de los servidores comprendidos en las leyes 30057, 31991 y 29709.

¿CUÁNTO AUMENTARÁN LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES 276, 728 Y CAS?

Los trabajadores del régimen 276 recibirán un incremento de S/222 mensuales en el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, mediante la actualización del Monto Único Consolidado (MUC). Para quienes pertenecen a los gobiernos locales, el aumento será de S/125. Este último monto se reconocerá mediante el concepto de negociación colectiva centralizada 2026-2027, hasta que cada municipalidad implemente la nueva estructura de ingresos.

En el caso del régimen 728, los incrementos dependerán de la escala remunerativa aprobada por cada entidad:

S/60: para trabajadores del Gobierno Nacional y gobiernos regionales cuyas escalas fueron aprobadas entre 2023 y 2026.

S/125: para quienes pertenecen a entidades con escalas aprobadas antes de 2023.

S/150: para los servidores de los gobiernos locales.

Estos aumentos tendrán carácter remunerativo y pensionable, estarán sujetos a cargas sociales y servirán para calcular los beneficios laborales correspondientes.

Por su parte, los trabajadores CAS del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales tendrán aumentos según sus ingresos mensuales:

S/153: si perciben hasta S/2.364,19.

S/125: si ganan más de S/2.364,19 y hasta S/4.364,19.

S/60: si reciben más de S/4.364,19.

Para el personal CAS de los gobiernos locales, el incremento será de S/125 mensuales. Además, se contempla el financiamiento complementario de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad para estos trabajadores durante 2027, según informa Infobae.

¿QUÉ AUMENTOS SE APROBARON PARA OTROS SERVIDORES PÚBLICOS?

Las mejoras también alcanzarán a otros servidores públicos. Según los artículos 29, 30 y 31 del presupuesto, los montos establecidos serán los siguientes:

Servicio Civil (Ley 30057): aumento mensual de S/60.

Cuerpo de Guardaparques (Ley 31991): incremento mensual de S/125.

Régimen de la Ley 29709: aumento de S/144,33 en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que llegará a S/2.700.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁN LOS NUEVOS AUMENTOS SALARIALES?

Los incrementos previstos en el Presupuesto Público 2027 comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2027, de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada régimen laboral. Sin embargo, la aprobación del Congreso todavía debe completarse con la promulgación del Poder Ejecutivo.

Una vez cumplido este procedimiento, las medidas quedarán formalizadas para su aplicación durante el siguiente año fiscal.

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