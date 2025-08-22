En el Perú, más de un millón ochocientas mil personas todavía no actualizan su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta situación genera preocupación porque podría traer complicaciones al momento de realizar trámites bancarios, notariales e incluso en el ejercicio del derecho al voto, advirtió el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El organismo instó a los ciudadanos a no dejar pasar el tiempo y cumplir con el proceso de renovación lo antes posible. El trámite, que es sencillo y accesible, ofrece la posibilidad de escoger entre dos tipos de documento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RENOVAR EL DNI Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El Reniec estableció como fecha límite el 14 de octubre de 2025, ya que ese día se cierra el padrón electoral con miras a los comicios de 2026. Pasada esa fecha, los ciudadanos no podrán actualizar sus datos personales ni de domicilio para efectos de sufragio. Según el funcionario Jorge Puch, “esta fecha responde estrictamente al proceso electoral, por lo que es fundamental realizar la renovación a tiempo”.

No renovar el DNI puede acarrear graves consecuencias. Entre ellas, la imposibilidad de votar en las próximas elecciones, dificultades para abrir cuentas en entidades financieras, obstáculos en trámites notariales y problemas en registros públicos. También se pueden presentar inconvenientes en gestiones cotidianas, como la firma de contratos o la validación de identidad ante instituciones públicas y privadas.

La fecha límite es el 14 de octubre de 2025, ya que ese día se cierra el padrón electoral 2026. | Foto: Andina

¿QUÉ OPCIONES DE DNI TIENEN LOS CIUDADANOS?

Quienes hagan la renovación pueden elegir entre dos alternativas. Por un lado, el DNI azul, que sigue siendo aceptado en trámites financieros, notariales, en registros públicos y para votar. Por otro, el DNI electrónico 3.0, que incluye un chip criptográfico y permite usar firma digital, lo cual incrementa la seguridad y dificulta la falsificación. El Reniec busca migrar gradualmente hacia la nueva versión, aunque aclaró que ambos documentos siguen vigentes, según informa la agencia Andina.

¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN?

El procedimiento puede iniciarse 60 días antes de la fecha de vencimiento o incluso después. El primer paso es pagar el derecho de trámite: S/41.00 para el DNI electrónico y S/30.00 para el DNI azul. El pago se hace en el Banco de la Nación, agentes autorizados, Págalo.pe o Yape.

Luego, el ciudadano debe acudir a una oficina registral, donde se le tomará la foto correspondiente, sin necesidad de llevar una imagen tamaño pasaporte. Finalmente, se registran las huellas digitales de los diez dedos y la firma del solicitante.

El primer paso es pagar el derecho de trámite. El pago se hace en el Banco de la Nación, agentes autorizados, Págalo.pe o Yape. | Foto: El Peruano

¿QUÉ DOCUMENTOS EXTRA SE NECESITAN PARA CAMBIAR DATOS?

Si el ciudadano desea modificar su dirección, debe presentar un recibo de agua, luz o teléfono que confirme su residencia actual. En el caso de actualizar el grado de instrucción, se solicita constancia de estudios o carné universitario vigente. Con ello, el personal puede validar la información antes de emitir el nuevo documento.

¿QUÉ HAY SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL DNI?

Al momento de la renovación, el personal consulta si la persona desea ser donante. Según explicó el subdirector del Reniec, “por defecto la condición de donante se considera afirmativa, salvo para quienes expresen lo contrario”.

¿QUÉ PASA CON LOS JÓVENES QUE AÚN TIENEN DNI AMARILLO?

El Reniec detectó que 7,892 adolescentes y jóvenes mayores de edad aún conservan el DNI amarillo, documento que ya no corresponde a su condición. Dentro de la campaña “Cara de Niño”, se exhorta a este grupo a renovar sus datos para evitar complicaciones al momento de sufragar, como tener que desplazarse a otro distrito o provincia.