¿Aún no sabes cómo pagar tus servicios con Yape? Descubre AQUÍ cómo hacerlo en segundos y sin complicaciones

En Perú, las transacciones digitales continúan expandiéndose y cada vez más personas optan por alternativas electrónicas para realizar sus pagos. Dentro de este escenario, Yape destaca como una de las plataformas preferidas por los usuarios. Más que una simple opción para enviar fondos de manera inmediata, esta aplicación facilita la cancelación de recibos de luz, agua u otros compromisos financieros desde el teléfono, evitando traslados y comisiones adicionales.

¿Cómo pago mis servicios con Yape? Sigue estos pasos para hacerlo de manera rápida y sencilla

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Al completar cada operación, la aplicación remite de forma automática un e-mail que certifica la cancelación efectuada. Ese comprobante también queda registrado en el historial interno de la plataforma, donde se visualiza junto al nombre de la compañía y la prestación abonada.

Si no lo encuentras en la bandeja de entrada, mantén la calma y revisa las secciones de correo no deseado o spam, ya que en ocasiones se filtra hacia esos espacios. Ten en cuenta, además, que la notificación puede demorarse algunos minutos en llegar, por lo que es recomendable esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

¿Qué pasa si el pago no se concreta?

Si el pago no se concreta, lo primero es comprobar tu conexión a internet y confirmar que el código o número de recibo ingresado sea correcto. También conviene revisar que no haya pagos pendientes con la empresa proveedora. Ten en cuenta que algunas compañías limitan las transacciones hasta las 7:00 p.m., así que si intentas más tarde, lo mejor es reintentar al día siguiente.

Si la aplicación deja de responder, mantén la calma y espera unos minutos antes de intentarlo de nuevo. Es importante recordar que Yape limita las consultas a 10 por empresa cada 20 minutos; si excedes ese límite, tu cuenta se bloqueará automáticamente por 10 minutos antes de permitir nuevos intentos.