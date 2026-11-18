El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acerca sus servicios a diferentes localidades mediante campañas gratuitas para facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta iniciativa está dirigida a personas que, por motivos económicos, geográficos o sociales, tienen dificultades para trasladarse hasta una oficina. Durante esta semana, la entidad contempla 260 intervenciones en 23 regiones, donde los ciudadanos podrán realizar procedimientos relacionados con su documento, recibir orientación registral y recoger identificaciones solicitadas. Sin embargo, el beneficio está reservado para determinados grupos de la población que deben cumplir ciertas condiciones. Descubre dónde puedes realizar el trámite, quiénes pueden acceder a la atención gratuita y qué documentos necesitas presentar.

¿DÓNDE PUEDES REALIZAR EL TRÁMITE GRATUITO?

El despliegue comprende 23 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. El programa llega a comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas.

En Lima Metropolitana, las próximas jornadas se realizarán en estos distritos:

Miércoles 18: Independencia.

Jueves 19: Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Lurigancho.

Viernes 20: Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador.

También se han considerado Nuevo Imperial, en Cañete, y Ricardo Palma, en Huarochirí.

El cronograma de Reniec detalla direcciones y horarios. Revísalo en el siguiente ENLACE antes de acudir y confirma que el local ofrezca el trámite requerido.

De las 260 intervenciones programadas durante la semana, 157 incluirán la entrega de documentos gestionados previamente, según informa Infobae.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA CAMPAÑA GRATUITA?

Pueden acceder al beneficio los siguientes grupos:

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

Personas en situación de pobreza o pobreza extrema registradas por el Sisfoh.

Personas con discapacidad.

Adultos mayores de 60 años en condición de especial vulnerabilidad.

Integrantes de pueblos indígenas u originarios y habitantes de zonas fronterizas.

Pobladores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Personas con barreras económicas, culturales, geográficas o tecnológicas que dificulten sus trámites.

Asimismo, los adultos que quieran registrar en su DNI su voluntad de donar órganos y tejidos podrán acogerse a la gratuidad. La oferta variará según cada localidad.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR?

Para solicitar la atención sin costo, es necesario demostrar que se cumple alguna de las condiciones establecidas por Reniec. En el caso de las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, deberán presentar la constancia de clasificación socioeconómica emitida por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Por su parte, quienes tienen discapacidad pueden acreditar esta condición con un certificado que la reconozca, una credencial o documento expedido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un colegio de educación especial o un certificado médico.

Antes de acudir a una campaña, se recomienda revisar los requisitos correspondientes y confirmar que el local seleccionado permita realizar el procedimiento que se necesita.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

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