La cuenta regresiva para uno de los encuentros religiosos más esperados en Lima ya está en marcha. El próximo lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., el papa León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, donde cientos de fieles se congregarán para participar de esta celebración.

Con apenas dos días por delante, la expectativa crece entre quienes esperan encontrarse con el pontífice y ser parte de la jornada. Sin embargo, todavía hay oportunidad para quienes no han conseguido un lugar, pues las entradas para asistir a la ceremonia continúan entregándose de manera completamente gratuita, permitiendo que más creyentes puedan sumarse a este acontecimiento.

Conoce los bloques disponibles para asistir a la misa de Las Palmas el lunes 16 por el papa León XIV

La expectativa por la última misa del papa León XIV en territorio peruano continúa creciendo, aunque todavía quedan espacios disponibles para quienes desean participar de esta multitudinaria celebración. De acuerdo con la plataforma Ticketmaster, 16 de los 37 bloques habilitados para el evento aún tienen capacidad, en un encuentro que busca congregar a más de 1,2 millones de fieles católicos antes de que el pontífice concluya su visita apostólica por Sudamérica.

Al revisar el portal de venta de entradas, se observa que los espacios gratuitos pendientes de entrega corresponden a los bloques del 15 al 28, así como a las zonas 36 y 37. De esta manera, los creyentes que todavía no han conseguido un pase mantienen la posibilidad de acceder a uno de los sectores habilitados y acompañar al papa León XIV en esta última celebración religiosa en el Perú.

Conoce cada puerta de ingreso a la misa del papa León XIV para todos los que asistirán con un permiso

La Base Aérea Las Palmas tendrá diferentes puntos de ingreso para recibir a los miles de fieles que asistirán a la misa del papa León XIV, con accesos distribuidos entre los distritos de Surco y Chorrillos. Según el mapa del recinto, cada puerta contará con una ubicación específica y los asistentes deberán respetar la que figure en su entrada digital. Esta indicación será fundamental para evitar confusiones y facilitar el desplazamiento durante la jornada religiosa.

En el sector de Surco estarán habilitadas las puertas 2, 3, 4 y del 6 al 12. La primera, ubicada en la avenida Surco, cuadra 1, estará reservada para personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos tengan entradas registradas. Los demás accesos se distribuirán entre el jirón San Juan, la avenida Paseo de la República, la calle El Cohete y distintos cruces de la avenida Jorge Chamot Biggs, además de los jirones Tambo Real y Tambo Grande.

Por el lado de Chorrillos, el ingreso se realizará a través de las puertas 13, 14, 15 y 16, ubicadas en distintos puntos de la avenida El Sol. Las dos primeras compartirán como referencia el cruce con la avenida Las Gaviotas, aunque funcionarán como accesos independientes y deberán coincidir con la numeración del boleto. En tanto, la puerta 15 estará en la intersección con la calle Los Galenos y la 16 con la calle Los Alarifes, esta última situada hacia el extremo oeste del mapa.

Así será la organización para todos aquellos que asistan a la misa realizará el papa León XIV

La organización ha establecido un cronograma para facilitar el ingreso de los fieles a la Base Aérea Las Palmas, donde se celebrará la misa del papa León XIV. Las puertas del recinto abrirán el domingo 15 de noviembre a las 10:00 p. m., mientras que el acceso se realizará de manera escalonada durante la madrugada del lunes. Para ello, se han dispuesto turnos desde las 10:00 p. m., además de horarios a la 1:00 a. m. y 4:00 a. m., con un horario especial de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. para personas con discapacidad.

Antes de dirigirse al recinto, los asistentes deberán asegurarse de llevar consigo los documentos exigidos para ingresar a la celebración religiosa. Será obligatorio presentar la entrada digital obtenida a través de Ticketmaster Perú, que deberá contar con su respectivo código QR, junto con el documento de identidad físico. Tanto el DNI como el pasaporte serán aceptados, por lo que estos requisitos deberán cumplirse para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

El pronóstico de referencia para el lunes contempla brillo solar entre la mañana y el mediodía

La última misa del papa León XIV en el Perú congregará a una multitud de aproximadamente 1,2 millones de personas en la Base Aérea Las Palmas, convirtiéndose en la actividad de su agenda con mayor convocatoria. Para quienes se preparan para asistir este lunes 16 de noviembre, las condiciones meteorológicas también serán un factor importante durante la jornada, pues se espera una mañana marcada por la presencia del sol en el cielo limeño.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, el brillo solar se presentará desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. José Mesía, meteorólogo de la institución, señaló que Surco podría registrar temperaturas cercanas a los 30 °C, en medio de máximas que oscilarían entre los 29 y 31 °C en Lima Metropolitana.

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