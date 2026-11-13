El papa León XIV presidirá una multitudinaria celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, como parte de su visita apostólica al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)
El papa León XIV presidirá una multitudinaria celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, como parte de su visita apostólica al Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC)
Por Redacción EC

Quienes todavía buscan participar en la misa de Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas tienen una nueva oportunidad de gestionar su ingreso. Una revisión de Ticketmaster este viernes 13 de noviembre reportó disponibilidad en 16 de los 37 bloques habilitados para la celebración. Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles, y su obtención depende de los espacios que permanezcan disponibles al momento de completar el registro: el reporte no garantiza que todos esos sectores sigan abiertos durante el resto del día.

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