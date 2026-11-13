Quienes todavía buscan participar en la misa de Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas tienen una nueva oportunidad de gestionar su ingreso. Una revisión de Ticketmaster este viernes 13 de noviembre reportó disponibilidad en 16 de los 37 bloques habilitados para la celebración. Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles, y su obtención depende de los espacios que permanezcan disponibles al momento de completar el registro: el reporte no garantiza que todos esos sectores sigan abiertos durante el resto del día.

¿En qué bloques quedan entradas para la misa en Las Palmas?

Según la información publicada este viernes, los espacios disponibles se encontraban en los bloques del 15 al 28, además de los bloques 36 y 37. La relación suma 16 bloques, pero no equivale a un número determinado de boletos: la nota no precisa cuántas personas adicionales puede recibir cada uno ni cuántas entradas quedan en total.

La disponibilidad debe comprobarse directamente al ingresar al evento en Ticketmaster. El Arzobispado de Lima amplió el periodo de inscripción, inicialmente previsto del 5 al 8 de noviembre, para permitir que más fieles y visitantes soliciten sus entradas. Las informaciones sobre esa extensión no establecen una nueva fecha límite concreta, por lo que no conviene asumir que el registro permanecerá abierto hasta el mismo día de la misa.

Cómo solicitar las entradas gratuitas en Ticketmaster

El procedimiento comienza en Ticketmaster Perú, donde se debe crear una cuenta o iniciar sesión y buscar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”. Después corresponde elegir la categoría “Público General”, indicar la cantidad de entradas y seleccionar uno de los bloques con disponibilidad. La plataforma solicita los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente.

Cada usuario puede solicitar hasta ocho entradas por operación: una propia y otras siete para acompañantes. Antes de confirmar, es importante revisar los datos de todos, el bloque, la puerta y el horario asignados; al terminar, los boletos deben aparecer en la sección “Mis Entradas”. Cuando se gestionan varios pases en una misma operación, el procedimiento difundido contempla su asignación al mismo bloque, siempre dentro de la disponibilidad ofrecida.

¿Cuándo será la misa y qué documentos debes presentar?

La misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Será la celebración de despedida del pontífice antes de concluir su visita al Perú. La previsión difundida contempla una asistencia cercana a 1,2 millones de personas, una estimación de convocatoria que no debe confundirse con entradas ya utilizadas ni con un conteo definitivo de asistentes.

Para ingresar será necesario presentar el código QR del boleto junto con el documento de identidad correspondiente. El Arzobispado ha precisado que las entradas son gratuitas, nominativas e intransferibles: no se trata de pases que puedan revenderse o intercambiarse libremente. El anuncio de apertura general contempla las 10:00 p. m. del domingo 15, pero cada persona debe revisar el horario indicado en su entrada y atender las actualizaciones de la organización.

Puertas de ingreso: revisa si te corresponde Surco o Chorrillos

El mapa contempla accesos por Surco y Chorrillos, y cada asistente deberá utilizar únicamente el que figure en su entrada digital. Del lado de Surco están las puertas 2, 3, 4 y de la 6 a la 12. La puerta 2, ubicada en la cuadra uno de la avenida Surco, está destinada a personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos cuenten con entradas registradas.

En Chorrillos, las puertas 13 y 14 tienen como referencia el cruce de las avenidas El Sol y Las Gaviotas, aunque son ingresos diferenciados. La puerta 15 se sitúa en la avenida El Sol con la calle Los Galenos, mientras la 16 corresponde al cruce de El Sol con Los Alarifes. Compartir una referencia vial no autoriza a utilizar indistintamente los accesos: el número consignado en el boleto es el que determina por dónde entrar.

Qué revisar antes de organizar tu llegada a Las Palmas

El primer control debe hacerse antes de salir: comprobar que el registro terminó correctamente, que el QR está disponible y que los datos coinciden con el documento de identidad. También conviene revisar el bloque y la puerta para planificar el desplazamiento hacia el lado correcto del recinto. Tener una cuenta en Ticketmaster o haber seleccionado una ubicación durante el proceso no reemplaza la confirmación de que la entrada fue emitida.

La posibilidad de asistir sigue ligada al aforo que muestre la plataforma, no a la compra de un boleto a terceros. El reporte de este viernes confirma que había espacios en determinados bloques al momento de la revisión; para quien aún no se ha inscrito, el paso decisivo es consultar el evento oficial y completar la solicitud. Para quien ya tiene entrada, la prioridad es conservarla, respetar su asignación y verificar cualquier cambio comunicado por la organización antes del lunes.