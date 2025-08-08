Luego de las celebraciones por las Fiestas Patrias, muchos peruanos han tenido diversos gastos propios de estas fechas. Ante esta situación, el Banco de la Nación anunció una buena noticia para sus clientes: la ampliación de su Préstamo Multired en agosto 2025. Esta campaña no solo ofrece un crédito de hasta S/ 100 000, sino también una baja tasa de interés a diferencia de otras entidades bancarias. El crédito se otorga con motivo de las celebraciones por el Día del Niño, una fecha propicia para rendir homenaje a los más pequeños del hogar, engriéndolos con lo que más le gusta y, sobre todo, con un dinero extra. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ VIGENTE EL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación anunció, a través de sus redes sociales oficiales, que su campaña de crédito, dirigido exclusivamente para los trabajadores del sector público como docentes, personal de salud, policías, militares y pensionistas de la ONP, entre otros, se extenderá hasta el domingo 31 de agosto de 2025. Se trata de un Préstamo Multired de hasta S/ 99 999 con una tasa costo efectiva anual (TCEA) desde 11.58 %, sobre la base de una tasa de interés efectiva anual (TEA) del 10 %, que le permite al cliente pagar hasta en 60 meses, según evaluación crediticia.

“Donde ellos imaginan, tú lo haces posible. Ese castillo que un día dibujó... hoy es la foto que nunca olvidará. Con el Préstamo Multired del Banco de la Nación, puedes hacer realidad eso que tanto soñaron. Ampliamos nuestra tasa promocional con una TCEA desde 11.58%, disponible ahora hasta el 31 de agosto. Solicítalo fácil y rápido”, se lee en su comunicado.

Así, los trabajadores públicos y pensionistas que reciben sus ingresos mediante el BN que, en caso deseen obtener este préstamo, tendrán que asistir a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación que se encuentran a nivel nacional con la finalidad de ser evaluados. Por ello, deberán llevar su DNI original, copia o carné de extranjería. Además, la última boleta de pago en formato original y copia con una antigüedad máxima de cuatro meses. Para mayor información o también evaluación pueden escribir a través del WhatsApp Quina al 966 216 942, llamar a la línea gratuita 0800-1-0700 o simplemente escribir al correo miprestamomultired@bn.com.pe.