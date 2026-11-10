La visita del papa León XIV al Perú no solo generará modificaciones en el tránsito y las actividades habituales de varias ciudades, sino también en la atención de algunas instituciones públicas y privadas. En ese contexto, el Banco de la Nación anunció cambios temporales en los horarios de determinadas agencias de Lima Metropolitana y Lambayeque, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones antes de acudir a realizar pagos, retiros u otros trámites presenciales.

¿Qué agencias del Banco de la Nación modificarán sus horarios en Lima?

La primera modificación se aplicará este miércoles 11 de noviembre en la Oficina Principal del Banco de la Nación, ubicada en la avenida De la Arqueología 130, en el distrito de San Borja. Esta sede atenderá al público únicamente hasta la 1:00 p. m., por lo que quienes tengan operaciones pendientes deberán organizar sus visitas antes de esa hora.

El jueves 12 de noviembre también habrá restricciones en seis agencias de Lima Metropolitana. Las oficinas de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras atenderán solamente hasta la 1:00 p. m. Esta disposición obligará a los clientes a adelantar sus gestiones o buscar otras alternativas para evitar inconvenientes.

¿Qué agencia de Lima permanecerá cerrada durante todo el día?

Otra de las sedes comprendidas en el anuncio es la agencia Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. A diferencia de las oficinas que tendrán una jornada reducida, este establecimiento suspenderá completamente su atención presencial durante el lunes 16 de noviembre.

¿Qué oficinas del Banco de la Nación cerrarán en Lambayeque?

Las modificaciones también alcanzarán al norte del país, específicamente al departamento de Lambayeque. De acuerdo con la información difundida por la entidad financiera, las agencias de Pimentel y Periférica de Chiclayo no atenderán al público el viernes 13 de noviembre.

La agencia Periférica de Chiclayo se encuentra ubicada en la calle Juan Cuglievan 673. Durante esa fecha, los usuarios de ambas oficinas deberán considerar que no podrán realizar operaciones en ventanilla y tendrán que recurrir a otros establecimientos o canales disponibles del banco.

¿Qué alternativas existen para realizar operaciones sin acudir a una agencia?

El Banco de la Nación recordó que los cambios anunciados no significan una suspensión general de sus servicios en el territorio nacional. Las demás agencias continuarán atendiendo con normalidad, mientras que los usuarios también podrán utilizar los agentes corresponsales, cajeros automáticos y plataformas digitales para realizar diferentes operaciones.

Entre las opciones disponibles se encuentran la aplicación móvil del Banco de la Nación y Págalo.pe. Esta última permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado, por lo que puede resultar útil para quienes necesitan cumplir con determinados trámites durante las jornadas de atención modificada.

Miembros de mesa todavía pueden cobrar S/165 en el Banco de la Nación

Los ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 4 de octubre también deben considerar estas modificaciones. Según la información de la ONPE recogida en el reporte, todavía hay 31.957 personas que no han cobrado los S/165 correspondientes a la compensación económica por cumplir esta función electoral.

De ese grupo, 7.951 beneficiarios pertenecen a Lima y tienen pendiente retirar el dinero. Quienes eligieron la modalidad presencial pueden acercarse a una agencia del Banco de la Nación y presentar su DNI para recibir el pago. El plazo para cobrar este beneficio vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que es importante verificar previamente qué oficinas estarán disponibles antes de trasladarse.

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