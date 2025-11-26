Con la llegada de diciembre, miles de empleados públicos y pensionados de la ONP están pendientes de las fechas para el cobro de sus salarios y pensiones. En este sentido, el Banco de la Nación ya ha publicado el calendario de pagos, que organiza los depósitos mensuales a lo largo del Año Fiscal 2025. Esto permite a los beneficiarios planificar el uso de sus recursos con mayor anticipación y seguridad, cumpliendo además con las normativas que regulan el pago de pensiones financiadas por el presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional. A continuación, te presentamos todos los detalles.

Cronograma para Ley 19990

Los pensionados recibirán un pago doble, que incluye el monto habitual de su pensión más una gratificación equivalente, siguiendo el cronograma establecido. Este beneficio aplica a los jubilados amparados por la Ley N° 19990 y se efectuará durante los primeros días de diciembre.

Pensionistas con apellidos paternos que comienzan con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que comienzan con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que comienzan con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que comienzan con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

En cuanto a los beneficiarios que reciben el pago a domicilio, tienen que estar pendientes de las entregas programadas entre el domingo 16 y el sábado 29 de diciembre.

Los pensionados incluidos en el régimen 20530, las pensiones por encargo del régimen 18846, el Régimen Especial Pesquero y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo recibirán sus depósitos el sábado 15 de diciembre. Por su parte, aquellos que cuentan con pago a domicilio podrán disponer de sus fondos entre el 22 y el 29 de diciembre, según la programación oficial.

Cronograma de pensiones 20530

El jueves 11 de diciembre recibirán sus pagos los trabajadores de: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transporte y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El viernes 12 de diciembre les corresponde el pago a los empleados de: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El lunes 15 de diciembre cobrarán los trabajadores de: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, y Trabajo y Promoción del Empleo.

Finalmente, el martes 16 de diciembre se realizará el depósito a los empleados de: Producción y Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de remuneraciones

El martes 16 de diciembre se efectuará el depósito para los trabajadores de Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

El miércoles 17 de diciembre será el turno del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como la Defensoría del Pueblo.

El jueves 18 de diciembre recibirán sus sueldos los empleados de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Finalmente, el viernes 19 de diciembre se depositarán los pagos correspondientes al Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.