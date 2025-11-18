Este domingo 16 de noviembre de 2025, miles de jóvenes en todo el Perú participaron en el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18, una prueba decisiva para acceder a una de las 20.000 becas universitarias completas que otorga el Pronabec. Con más de 97.000 aspirantes en competencia, el evento representa una oportunidad crucial para quienes buscan financiar sus estudios superiores y dar un paso firme hacia su futuro académico.

Beca 18-2026: fechas de publicación de resultados y lista de estudiantes aprobados en el examen de preselección

El lunes 22 de diciembre de 2025 se dará a conocer la lista oficial de jóvenes preseleccionados del ENP 2025. En este listado se revelará quiénes han superado la primera fase y avanzan a la etapa decisiva, donde se determinará a los beneficiarios de las becas integrales que cubren no solo la matrícula, sino también pensión, alimentación, alojamiento, transporte y herramientas para sus estudios universitarios. Este anuncio marcará un momento clave para miles de estudiantes que sueñan con continuar su formación con apoyo total del Pronabec.

VIDEO RECOMENDADO









Cronograma de BECA 18 2026

Publicación de la lista de aptos para el ENP: 4 de noviembre de 2025.

Aplicación del Examen Nacional de Preselección: 16 de noviembre de 2025.

Publicación de la lista de preseleccionados: 22 de diciembre de 2025.

Postulación oficial: del 23 de diciembre de 2025 al 17 de febrero de 2026.

Validación y subsanación de postulaciones: del 23 de enero al 24 de febrero de 2026.

Asignación de puntajes y selección final: del 4 al 12 de marzo de 2026.

Publicación de la lista de becarios seleccionados: 13 de marzo de 2026.

Aceptación del beneficio por los seleccionados: hasta el 20 de marzo de 2026.

Qué es Pronabec

PRONABEC, que significa Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, es una institución del Estado peruano que tiene como objetivo principal apoyar a los estudiantes con talento académico para que puedan acceder a educación superior de calidad. Esto lo hace principalmente a través de becas completas o parciales, financiamiento y programas de preparación, especialmente para jóvenes que provienen de familias con recursos limitados o que destacan en su desempeño académico.

En pocas palabras, PRONABEC busca dar igualdad de oportunidades para que los estudiantes puedan estudiar carreras universitarias o técnicas sin que la falta de dinero sea un obstáculo, fomentando así el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios. Además, muchos de sus programas incluyen acompañamiento, tutorías o capacitación para que los estudiantes puedan aprovechar al máximo su educación.