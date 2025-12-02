Hasta el momento, son nueve las convocatorias que ha realizado Beca Permanencia, las cuales han permitido beneficiar a más de 43 000 universitarios en todo el país. Esta iniciativa permite que los jóvenes de situación de pobreza o pobreza extrema continúen con una educación superior pública, lo cual fortalecerá su formación profesional. En ese sentido, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que los estudiantes podrán revisar de manera oficial la lista de seleccionados, lo que garantizará que cerca de 8 000 alumnos puedan culminar sus estudios con todo los gastos cubiertos por el Estado. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL PARA REVISAR LA LISTA DE SELECCIONADOS A LA BECA PERMANENCIA 2025

A través de la Resolución Jefatural n.° 3648-2025-Minedu-VMGI-Pronabec-Dibec, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó a sus miles de postulantes a nivel nacional que ya se encuentra habilitada la plataforma oficial que permite revisar la lista de 8 000 postulantes seleccionados para la Beca Permanencia. Los universitarios deberán ingresar a la página oficial del concurso (LINK) con el objetivo de conocer si forman parte del listado, así como adicionalmente recibirán en su casilla electrónica del Sibec la notificación sobre su condición de seleccionado o no seleccionado en el concurso.

Tras la confirmación, el estudiante seleccionado deberá aceptar la beca entre el miércoles 3 al miércoles 10 de diciembre, caso contrario perderá todo el beneficio. Así, una vez culminada esta etapa, la entidad publicará la resolución final con la relación de becarios seleccionados, lo que permitirá iniciar el proceso de adjudicación y el acceso a los beneficios económicos y de acompañamiento socioemocional y de bienestar hasta terminar la carrera. Cabe mencionar que, Beca Permanencia está destinada para estudiantes de universidades públicas que acrediten un rendimiento académico de nivel medio superior y tengan una clasificación vigente de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh.

REQUISITOS PARA POSTULAR A LA BECA PERMANENCIA

Contar con la nacionalidad peruana.

Acreditar condición de vulnerabilidad económica: encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema (vigente), según Sisfoh del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

Acreditar buen rendimiento académico, es decir, medio superior como mínimo en el último periodo académico concluido o acumulado hasta el último periodo académico concluido y según la normativa de la universidad (año o semestre según corresponda).

Ser estudiante de una universidad pública, carrera y sede, elegibles por el concurso, y cursar entre el segundo y último ciclo académico en el semestre 2025-II (régimen semestral) o entre el segundo y el último año lectivo en el año académico 2025 (régimen anual).

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

