Tras las graves inundaciones que se han registrado en Arequipa, el Gobierno oficializó la entrega de un subsidio de S/500 para las familias que perdieron sus hogares. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento gestionará este beneficio, denominado Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), enfocándose en los ciudadanos con mayores pérdidas materiales.

La medida busca atender la crisis tras los desbordes que inundaron hogares y colapsaron vías de comunicación. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BONO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EMERGENCIAS?

Esta subvención estatal otorga una asignación mensual de S/500 a las familias damnificadas. El Estado ha previsto que este soporte financiero se mantenga por un tiempo máximo de dos años, permitiendo que los afectados alquilen un inmueble seguro mientras se recupera su propiedad original, según informa el diario La República.

Foto referencial: Andina

¿QUIÉNES PODRÁN RECIBIR EL BONO DE 500 SOLES?

El acceso a esta ayuda económica no será de carácter general para todos los residentes de la región. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Vivienda, Construction y Saneamiento, el beneficio está reservado exclusivamente para aquellos hogares que, tras un peritaje técnico, sean calificados como destruidos o inhabitables. El viceministro del sector, Oswaldo Rojas, enfatizó que el soporte debe enfocarse “a las personas que mayor necesidad tienen”.

Para ser beneficiario, se debe cumplir con el siguiente proceso:

Estar registrado en el padrón de las municipalidades distritales.

Contar con una ficha EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) debidamente llenada.

Superar la etapa de validación de datos que realiza el Gobierno Central.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE ESPERA PARA EL DESEMBOLSO?

La entrega del dinero no será inmediata tras el empadronamiento. Se estima que el trámite administrativo para que el bono llegue a manos de los ciudadanos tardará entre un mes y un mes y medio. Durante este periodo de transición, las comunas locales tienen la obligación de brindar refugio temporal a los vecinos que no pueden retornar a sus casas.

¿QUÉ DISTRITOS HAN SIDO LOS MÁS PERJUDICADOS?

Las precipitaciones extremas y el desborde de cauces naturales han dejado un rastro de destrucción en múltiples sectores de la región. El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, calificó la situación como una “catástrofe” debido al impacto del desborde de la torrentera El Chullo.

Los puntos con mayores daños registrados son:

Cayma: Se reportan inicialmente 220 predios con daños de diversa consideración.

Yanahuara: Al menos 50 propiedades resultaron anegadas por el lodo y las rocas.

Cerro Colorado y Caravelí: Ambas zonas sufrieron el ingreso de agua en viviendas y el bloqueo de rutas principales.

La emergencia también afectó el terminal terrestre, instituciones educativas y tramos de la red ferroviaria, paralizando el transporte regional.

Graves daños en viviendas y vías del distrito de Yanahuara tras intensas lluvias en Arequipa. (Foto: Guillermo Mamani/@photo.gec)

¿QUÉ ES EL MINISTERIO DE VIVIENDA?

Esta entidad del Estado peruano es el pilar encargado de planificar y supervisar las políticas nacionales sobre urbanismo, edificación y acceso a servicios de saneamiento. Su propósito central es impulsar un crecimiento territorial ordenado que garantice hogares seguros, especialmente para los sectores de la población con menos recursos económicos. Al integrar la inclusión social en su gestión, el Ministerio busca reducir las brechas de desigualdad, asegurando que el desarrollo de las ciudades y zonas rurales sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Su visión a largo plazo se enfoca en que cada ciudadano resida en un entorno habitable con sistemas de agua potable y desagüe de alta calidad. Para lograrlo, la institución se rige por principios como la integridad, la innovación y la proactividad, promoviendo una cultura de servicio público basada en la ética y la eficiencia. En esencia, su labor articula el esfuerzo estatal para transformar los centros poblados en espacios dignos y competitivos que eleven la calidad de vida de todos los peruanos.

