A nivel nacional, miles son los ciudadanos peruanos que mensualmente reciben monto correspondiente a las pensiones otorgadas por el Gobierno mediante la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con respecto a ello, hoy resulta llamativa la presentación de proyecto de ley mediante el cual, y según congresista de “Juntos por el Perú”, se busca autorizar el otorgamiento de monto ascendente a las 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/10.700 que de aprobarse, quedarían habilitados para beneficiar a jubilados con ciertas características.

ESTO ES LO QUE SE SABE ACERCA DE PROYECTO DE LEY QUE BUSCA AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO DE HASTA 10 MIL 700 SOLES PARA JUBILADOS DE LA ONP

Va culminando el 2025, y tanto los aportantes como exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), continúan a la espera de poder cobrar monto extraordinario que figura propuesto mediante diversos proyectos de ley, siendo bono de hasta S/10.700 aquel beneficio dirigido a población de afiliados muy particular.

Según lo precisa propuesta legislativa redactada por parte de Víctor Cutipa, congresista de “Juntos por el Perú”, el objeto de la norma figura planteada para favorecer económicamente a afiliados activos y pertenecientes a la ONP que “no perciban pensión por ningún otro régimen previsional”, y en esa línea se les otorgue la facultad de acceder a monto ascendente a las 2 UIT.

“El bono establecido en la presente Ley tiene carácter extraordinario, no remunerativo, no pensionable y no está sujeto a descuento alguno”, remarca dicho parlamentario mediante Proyecto de Ley N°12913 donde sin embargo el articulo número 4, brinda detalles acerca de una intangibilidad de fondos que difiere de lo inicialmente planteado.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS QUE PLANTEA OTORGARLE EL PROYECTO DE LEY DE VÍCTOR CUTIPA A AFILIADOS ACTIVOS DEL SNP

“Aliviar la situación financiera inmediata de miles de personas en condición de vulnerabilidad, que no califican para pensión y enfrentan situaciones de desempleo, enfermedad, inseguridad o endeudamiento”.

“Reconstruir la confianza de los afiliados en el sistema previsional público, mostrando que el Estado no los ignora ni penaliza por su exclusión estructural”.

“Reducir la presión sobre el endeudamiento informal, que afecta a millones de peruanos con tasas abusivas por falta de liquidez, especialmente en contextos de violencia, extorsión y criminalidad”.

“Contribuir a la dinamización del consumo interno, al permitir que recursos estancados en el sistema previsional puedan destinarse, de manera puntual, a cubrir necesidades reales y urgentes de las familias peruanas”.

“Fomentar una mirada más inclusiva y moderna del sistema de reparto, sin sacrificar su sostenibilidad financiera, al introducir medidas focalizadas, evaluables y proporcionales”.

LOS DETALLES SOBRE OTRO PROYECTO DE LEY QUE TE PERMITIRÍA ACCEDER AL RETIRO DE HASTA 4 UIT SI ERES AFILIADO AL SNP

Hoy el otorgamiento de subsidios de jubilación reviste de suma importancia para más de 4 millones 500 mil afiliados que conforman el SNP, y en ese sentido son diversas las propuestas provenientes del Congreso que generan gran expectativa entre los asegurados, debido a la presentación de proyectos mediante los cuales se plantea permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados siempre y cuando los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos.

A propósito del tema, te contamos que a iniciativa del parlamentario, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, hoy se propone que todos los ciudadanos asociados a la ONP (Decreto Ley N° 19990), y figuren en “... condición de aportantes activos o exaportantes que no hayan accedido a una pensión de jubilación”, tengan la posibilidad de acceder al retiro de forma voluntaria de hasta el equivalente a 4 UIT de sus aportes reunidos en cuenta.

En ese sentido, el procedimiento de cobro planteado que implica haber llevado a cabo una solicitud puntual de manera previa, queda pendiente de aprobación mediante decreto supremo, siendo 30 días o menos el tiempo que tendrá el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su entidad adscrita a fin de emitir las “disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento” de normativa presentada el 14 de agosto.

“El retiro voluntario de fondos de la ONP y el incremento progresivo del monto máximo de pensión, contribuirán a mejorar el bienestar de la población y a dinamizar la economía nacional”, remarca el congresista de “Podemos Perú” mediante Proyecto de Ley 12097 donde además se establecen medidas de acceso a una pensión proporcional modificando el artículo 3 de la Ley N° 31301.

Con relación a este último punto, resulta importante recordar que actualmente los montos fijados para el pago de subsidio especial dirigido a jubilados, oscila entre los 300 y 400 soles, según la cantidad de años aportados y edad mínima ascendente a los 65 años, mientras la propuesta dispone los siguientes incrementos:

S/900 para afiliados con 65 años y entre 10 a 14 años de aportes .

. S/1,300 para afiliados con 65 años y entre 15 a 19 años de aportes.

Tras la presentación de nuevo proyecto de ley, hoy se conoce que los aportantes y exaportantes al SNP, podrían estar accediendo al retiro de fondos en cuenta de ONP ascendente a las 4 UIT, si el Ejecutivo lo aprueba. (Fuente: El Peruano)

“El desembolso puede realizarse en una o más armadas, según lo dispone el reglamento, priorizando criterios de equidad, vulnerabilidad y urgencia económica”, precisa la normativa planteada desde “Podemos Perú”, y entorno a un retiro de hasta S/21,400 de los fondos acumulados en cuenta individual asociada al SNP, cuyo “procedimiento de solicitud, validación y desembolso” autorizado, “se establece mediante reglamento, aprobado por decreto supremo, (y) en un plazo no mayor a 30 días calendario desde la entrada en vigor de la presente ley”.