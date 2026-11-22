En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Por ello, con el objetivo de mantener el crecimiento económico durante el 2027, el Gobierno peruano aprobó un bono extraordinario de S/200 a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mitigar el impacto de este fenómeno natural y otros factores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Por ello, con el objetivo de mantener el crecimiento económico durante el 2027, el Gobierno peruano aprobó un bono extraordinario de S/200 a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mitigar el impacto de este fenómeno natural y otros factores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
A través del Decreto de Urgencia n.º 018-2026, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Decreto Ley n.º 19990 recibirán, por única vez, un bono extraordinario de S/200. Este incentivo económico será depositado junto con la pensión, de acuerdo con el cronograma de pagos de diciembre 2026, y tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al impacto económico de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. A continuación, te presentamos, compartido por El Peruano, a los principales beneficiarios del SNP que recibirán esta bonificación:
- Tener actualmente una pensión otorgada con carácter definitivo.
- Figurar en la planilla de pensionistas del SNP al 30 de noviembre de 2026.
- En caso de recibir más de una pensión, solo tendrá derecho a una bonificación.
- La bonificación será incompatible con la percepción de un sueldo del sector público.
A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.
Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.
🤨Imagínate estar en una BATALLA DE FARMEAR AURA y que tu primer rival sea...
🇧🇷Neymar sorprendió con unos pasitos de baile curiosos, en pleno calentamiento del Santos.