En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Por ello, con el objetivo de mantener el crecimiento económico durante el 2027, el Gobierno peruano aprobó un bono extraordinario de S/200 a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mitigar el impacto de este fenómeno natural y otros factores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE S/200 EN LA ONP?

A través del Decreto de Urgencia n.º 018-2026, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Decreto Ley n.º 19990 recibirán, por única vez, un bono extraordinario de S/200. Este incentivo económico será depositado junto con la pensión, de acuerdo con el cronograma de pagos de diciembre 2026, y tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al impacto económico de las intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. A continuación, te presentamos, compartido por El Peruano, a los principales beneficiarios del SNP que recibirán esta bonificación:

Tener actualmente una pensión otorgada con carácter definitivo.

Figurar en la planilla de pensionistas del SNP al 30 de noviembre de 2026.

En caso de recibir más de una pensión, solo tendrá derecho a una bonificación.

La bonificación será incompatible con la percepción de un sueldo del sector público.

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.

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