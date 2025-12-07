Los pensionistas de la ONP recibirán un impulso económico antes de Navidad, ya que este mes no solo se les abonará su pensión habitual, sino también la gratificación de fin de año. Ambos depósitos se realizarán directamente en las cuentas bancarias autorizadas, sin necesidad de trámites adicionales.

Con un cronograma ya definido para los distintos regímenes, los jubilados podrán saber exactamente qué día les corresponde cobrar este beneficio. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO LES CORRESPONDE SU GRATIFICACIÓN DE DICIEMBRE?

Los beneficiarios del Decreto Ley 19990 recibirán su pago según la inicial del apellido paterno. El calendario establecido es el siguiente:

A – C: viernes 5 de diciembre

D – L: miércoles 10 de diciembre

M – Q: jueves 11 de diciembre

R – Z: viernes 12 de diciembre

En tanto, el lunes 15 de diciembre recibirán sus abonos los afiliados pertenecientes al Régimen 20530, Régimen 18846, Régimen Especial Pesquero, Pensiones por encargo, y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Foto: Andina

¿QUIÉNES RECIBEN LA GRATIFICACIÓN COMPLETA Y QUIÉNES LA RECIBEN FRACCIONADA?

En el régimen general, la mayoría de afiliados, que vendrían a ser 643 590 pensionistas, accede a la gratificación completa, un monto que equivale al total de su pensión mensual y que se deposita de manera automática a cientos de miles de jubilados.

Un grupo menor de 26 141 jubilados, sin embargo, recibe la gratificación dividida en varias partes durante el año debido a su modalidad de pago. Aunque el sistema de entrega es distinto, el monto acumulado al final es exactamente el mismo para todos, según explica el diario El Popular.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.