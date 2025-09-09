Septiembre 2025 no solo trae consigo el cronograma de pagos para los pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público, sino también el esperado desembolso de las contribuciones que realizaron las personas en el desparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). En esta oportunidad, son aproximadamente 73 739 adultos mayores que se verán beneficiados con el cobro de su dinero, a través del Banco de la Nación, que corresponde al Reintegro 4. Por ello, la Secretaría Técnica del Fonavi habilitó una plataforma que permite verificar si son parte del padrón oficial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO VERIFICAR SI FORMAS PARTE DEL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

A través de la plataforma del Banco de la Nación se anunció el cronograma de pagos que inició el pasado 28 de agosto según el último dígito del DNI. Aunque ya se cumplió con el calendario de pagos, los fonavistas aún pueden acercarse a cualquier agencia del BN a nivel nacional para cobrar su dinero. “Pueden cobrarlo hoy día, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. (...) En cualquier momento. No hay tiempo de caducidad”, explicó Eduardo Gaytán, Jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de apoyo al fonavista para Andina.

Eso no es todo, pues, a partir de este lunes 8 de septiembre será también para la presentación y registro de herederos de fonavistas, sin importar el dígito con el que culmine su documento de identidad. Por consiguiente, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital que permite consultar con el DNI si forman parte de la devolución a través de este ENLACE. Al ingresar, la herramienta digital mostrará de manera automática y detallada si integran el padrón oficial.

¿CUÁNDO LLEGARÍA LA LISTA 22 DEL FONAVI?

En el caso de la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, detalló el titular de la Comisión Ad Hoc.