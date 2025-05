Si llevas más de una década viviendo en un terreno y anhelas tener el título de propiedad que te brinde seguridad jurídica, esta noticia te interesa. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) lleva a cabo un proceso de regularización que podría hacer tu sueño realidad. La clave está en cumplir con una serie de requisitos que acrediten tu posesión a lo largo del tiempo.

A través de la prescripción adquisitiva de dominio, miles de peruanos tienen ahora la posibilidad de formalizar sus predios y acceder a beneficios como créditos, herencia familiar y mayor estabilidad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para iniciar el camino hacia la obtención de tu título de propiedad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO?

La prescripción adquisitiva de dominio, según informa Cofopri, es un proceso integral y simplificado impulsado por el Estado peruano para que miles de ciudadanos que han ocupado pacíficamente un terreno durante más de diez años puedan obtener legalmente el título de propiedad.

Esta vía de regularización permite formalizar la posesión de predios privados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, brindando así a las familias peruanas seguridad jurídica y acceso a diversos beneficios, como créditos o herencia familiar, según informa Infobae.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER UN TÍTULO DE PROPIEDAD DE COFOPRI?

En primer lugar, se exige la ocupación comprobada del terreno por un periodo ininterrumpido de más de 10 años, sin que haya existido reclamo alguno por parte de terceros.

Adicionalmente, los solicitantes deberán presentar una declaración jurada que certifique la ausencia de procesos judiciales en su contra relacionados con la posesión del terreno. Asimismo, es indispensable el empadronamiento de los ciudadanos que habitan el predio, con un mínimo del 50% de los ocupantes registrados en la solicitud.

Finalmente, los interesados deberán adjuntar medios probatorios que respalden la antigüedad de la posesión. Estos pueden incluir testimonios de vecinos, recibos de servicios básicos, documentos de pago de tributos u otros documentos que acrediten la ocupación a lo largo de los años.

(Foto: gob.pe)

Es importante mencionar que Cofopri realizará una exhaustiva verificación de estos requisitos para asegurar la legitimidad de las solicitudes y evitar la apropiación indebida de terrenos.

¿QUÉ BENEFICIOS SE CONSIGUE CON UN TÍTULO DE PROPIEDAD?

Obtener un título de propiedad trae consigo múltiples ventajas que transforman la vida de los beneficiarios, comenzando por la seguridad jurídica que otorga al acreditar legalmente la posesión del terreno y evitar desalojos o disputas.

Además, facilita la transferencia del predio como herencia familiar, abre las puertas al acceso a créditos bancarios para mejoras de vivienda, contribuye a la eliminación de conflictos por la propiedad, y fomenta la inversión en construcción y el acceso a programas de financiamiento estatal.

¿PUEDO VENDER LA CASA QUE TIENE TÍTULO DE PROPIEDAD, OTORGADO POR COFOPRI?

Si has obtenido un título de propiedad gratuito a través de Cofopri, debes tener en cuenta que no podrás vender o transferir tu inmueble de inmediato. Según la normativa vigente, existe un período de restricción de cinco años durante el cual no se permite la venta del predio. Esta medida se ha implementado para prevenir el tráfico de terrenos y asegurar que los beneficios de la titulación lleguen a las familias que realmente lo necesitan.