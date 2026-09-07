Por Redacción EC

Solicitar dinero mediante aplicaciones financieras se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por quienes necesitan cubrir un gasto inesperado. Entre estas opciones, Yape cuenta con funciones que permiten a determinados usuarios acceder a productos financieros desde el celular. Sin embargo, no todas las personas encuentran disponible la sección destinada a solicitar préstamos al ingresar a la plataforma. Esta situación puede generar dudas, especialmente cuando el usuario necesita conocer si existe alguna forma de acceder a dicha alternativa. La ausencia de esta función no necesariamente significa que haya un problema con la aplicación o con la cuenta. Existen distintos criterios que pueden determinar qué herramientas aparecen habilitadas para cada persona. Por ello, antes de asumir que no es posible solicitar un crédito, conviene revisar algunos aspectos relacionados con el servicio. Conocer cómo funciona esta opción puede ayudar a entender por qué no aparece y qué pasos corresponde seguir.