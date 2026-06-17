Quienes estén interesados en adquirir una vivienda, un local comercial, una oficina o incluso un terreno podrían encontrar una oportunidad en el próximo remate organizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La entidad anunció una nueva subasta pública de inmuebles embargados a contribuyentes que mantuvieron deudas pendientes y no regularizaron su situación pese a las facilidades otorgadas. En total, se pondrán a disposición del público 100 propiedades valorizadas en más de S/37 millones, ubicadas en Lima y otras regiones del país. La convocatoria incluye una amplia variedad de inmuebles y permitirá que cualquier ciudadano participe presentando únicamente su documento de identidad y cumpliendo las condiciones establecidas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO?

La jornada de remates tendrá lugar durante dos días: el próximo martes 23 y el jueves 25 de junio de 2026. Los interesados deben dirigirse a las oficinas de la SUNAT localizadas en la avenida Arenales 335-357, dentro del Cercado de Lima, específicamente junto a la sede del Fuero Militar Policial. Es imprescindible portar el documento nacional de identidad (DNI) para acreditar la participación en el proceso, según informa Perú21.

Remate de la Sunat incluirá inmuebles, terrenos, e incluso estacionamientos. Foto: Sunat.

¿QUÉ TIPO DE PROPIEDADES SE ESTÁN OFERTANDO?

La cartera de bienes embargados es sumamente diversa y se divide de la siguiente manera:

Bienes residenciales: Se incluye una casa en Villa El Salvador y dos departamentos en San Isidro, sumado a una casa en Piura.

Se incluye una casa en Villa El Salvador y dos departamentos en San Isidro, sumado a una casa en Piura. Activos comerciales e industriales: El catálogo cuenta con un edificio en Villa El Salvador, una oficina en San Isidro, un predio industrial situado en el Callao, así como diversos locales comerciales y tiendas repartidos entre el Cercado de Lima, Surco y San Vicente de Cañete.

El catálogo cuenta con un edificio en Villa El Salvador, una oficina en San Isidro, un predio industrial situado en el Callao, así como diversos locales comerciales y tiendas repartidos entre el Cercado de Lima, Surco y San Vicente de Cañete. Espacios complementarios: Existe una alta disponibilidad de depósitos y cocheras en distritos como Miraflores, San Borja, Asia, San Miguel, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Surquillo y Cercado de Lima.

Existe una alta disponibilidad de depósitos y cocheras en distritos como Miraflores, San Borja, Asia, San Miguel, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Surquillo y Cercado de Lima. Terrenos y otros: El proceso integra múltiples lotes de terreno agrícolas, industriales y urbanos en regiones como Ica (Guadalupe, Paracas, Salas), diversos puntos de Lima (Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Pachacámac) y Piura (Catacaos, Castilla). Adicionalmente, se subastarán un closet en Surco y dos terrazas en el balneario de Asia.

¿CUÁL ES LA DINÁMICA PARA PUJAR Y GANAR UN BIEN?

La institución ha dispuesto un sistema de “sobre cerrado”. Bajo este esquema, los participantes deben depositar sus propuestas económicas dentro de un ánfora. La propiedad se adjudicará al individuo que presente la cifra más alta, siempre y cuando cumpla rigurosamente con todas las estipulaciones y normativas que la entidad ha definido para el proceso.

Composición EC: Freepik / Andina

¿QUÉ DETALLES HAY QUE TENER EN CUENTA EN UNA SUBASTA PÚBLICA?

Para evitar contratiempos y realizar una adquisición inteligente, es fundamental que un comprador mantenga una postura analítica y precavida:

Planificación financiera: Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento.

Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento. Investigación previa: Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable.

Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable. Consideración de gastos extras: No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación.

No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación. Análisis del entorno: Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga.

Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga. Revisión normativa: Es obligatorio leer con atención todas las directrices legales publicadas por la entidad antes de participar.

VÍDEO RECOMENDADO: