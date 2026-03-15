Por Redacción EC

Por lo general, cuando nace un bebé, la empresa o institución brinda una licencia por maternidad que consiste en un descanso remunerado y que puede ampliarse en casos de parto múltiple o si el recién nacido presenta alguna discapacidad. Para acceder a este derecho laboral, el empleado debe presentar el certificado médico (CITT) al empleador y cumplir con las aportaciones al seguro social, a través de EsSalud. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advierte que si se incumple este beneficio, los empleadores podrían recibir una severa sanción económica por considerarse una infracción “muy grave”. En ese contexto, con el objetivo de disminuir el estrés materno y fomentar una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República anunció que aprobó una ley que otorga el derecho a la licencia por paternidad, con el propósito de brindar mayor flexibilidad a los trabajadores para decidir cuándo hacer uso de este beneficio tras el nacimiento de sus hijos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.