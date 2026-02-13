Cambio de estado civil en tu DNI: guía rápida para casados y divorciados

El DNI actúa como la identificación oficial de cada ciudadano. Expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), reúne la información clave que certifica la identidad de una persona ante el Estado y la sociedad, por lo que su portación es obligatoria. En ese contexto, a continuación te explicamos cómo realizar el trámite para modificar tu estado civil.
Cambiar estado civil en tu DNI
Si necesitas rectificar tu estado civil en tu DNI, ten en cuenta lo siguiente:
- Si cuentas con un DNI Electrónico, puedes realizar el trámite de manera virtual a través de la web o en la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM), siempre que tu acta de matrimonio se encuentre en la base de datos de Reniec.
- Si tienes un DNI Azul, el trámite debe hacerse de forma presencial en un centro de atención del Reniec o en un centro MAC. En este caso, se te emitirá un DNI Electrónico.
- En caso de cambiar tu estado civil a divorciado, viudo o de divorciado/viudo nuevamente a casado, el trámite se realiza únicamente de manera presencial en Reniec o en un MAC.
- Si contrajiste matrimonio en el extranjero, deberás inscribir tu acta en el Consulado Peruano correspondiente para poder rectificar tu estado civil en el DNI.
Cuáles son los requisitos
Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
- Para cambio a casado: declaración jurada indicando esa condición. Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil.
- Para cambio a divorciado: copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil.
- Para cambio a viudo: declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil.
- Si te casas en el extranjero, debes inscribir tu matrimonio en el Consulado Peruano del país que corresponda, para que puedas rectificar tu estado civil en tu DNI.
No es necesario presentar el acta solicitada, si esta se encuentra dentro de la base de datos de Reniec. Puedes verificarlo en línea o en las oficinas registrales del Reniec, oficinas de registros de estado civil automatizadas.
Así puedes solicitar en línea
Antes de iniciar:
- Debes tener DNI electrónico.
- La rectificación en DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729
- Conserva el voucher de pago.
Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI y una vez que esté al 100%, podrás acercarte a recoger tu DNI.
- Ten en cuenta que bajo esta modalidad, la entrega del DNI es personal y no hay opción de presentar una carta poder para que recoja otra persona, ya que tu identidad debe ser verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. Así mismo no procede cambio de lugar de entrega de DNI.
Hazlo en 3 pasos
1) Paga el trámite
Realiza el pago por actualización de estado civil de acuerdo a la siguiente escala:
- SI tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121
- Si tienes DNI electrónico: S/ 35.00 con el código de tributo 00729
Canales de pago:
- Yape – Agente BCP
- Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el código correspondiente al trámite.
- Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.
También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.
Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).
- Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe
Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.
Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.
2) Acércate al Reniec
Dirígete a un centro de atención o un centro MAC y presenta los requisitos más tu comprobante de pago. El funcionario te emitirá un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI.
- Plazo de entrega: Aproximadamente 10 días hábiles
3) Recoge el DNI
Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI y una vez que esté al l 100%, podrás acercarte a recoger tu documento.
- Si necesitas cambiar el lugar de entrega de tu DNI, deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera para la entrega se ampliará entre 15 días hábiles más.
- Si por alguna razón no pudieras ir a recoger el DNI azul, tu representante puede presentar una carta poder simple, firmada por ti y con tu huella dactilar, para recoger el documento.
En el caso del DNIe, su entrega es personal ya que debes ingresar la clave secreta de tu certificado y firma digital.
Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.